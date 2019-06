Katja Fain s tretjim slovenskim izidom vseh časov izpolnila normo za SP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Katja Fajn je dosegla tretji najboljši slovenski izid vseh časov za Saro Isaković in Janjo Šegel. Foto: Vid Ponikvar

Plavalka mariborskega Branika Katja Fain je na absolutnem slovenskem prvenstvu v Kranju zmagala na 200 m prosto in z izidom 1:58,86 dosegla tudi normo za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo julija v Južni Koreji.

Fainova je lasten osebni rekord, ki ga je dosegla aprila v Eindhovnu, izboljšala za dobro sekundo in dosegla tretji najboljši slovenski izid vseh časov za Saro Isaković in Janjo Šegel.

"Želela sem si čisto normo, a sem zelo zadovoljna, saj sem osebni rekord izboljšala za več kot sekundo. Seveda sem zelo vesela, da je selektor takoj potrdil pot v Korejo," je po tekmi povedala Fainova, ki je normo PZS sicer zgrešila za dve desetinki sekunde, a je selektor Gorazd Podržavnik takoj potrdil, da dosežek zadostuje za pot na vzhod.

"Zelo sem vesel za Katjo, da je takoj po pripravah pokazala tak nastop. Šele v sredo smo se vrnili z višine in zanesljivo še čuti to razliko. Dosegla je zelo dober izid in ta jo pelje na svetovno prvenstvo v Gwangju," pa je dosežek pokomentiral Podržavnik.

Že pred Fainovo so normo za SP dosegli tudi Tjaša Oder, Neža Klančar, Peter John Stevens in daljinska plavalka Špela Perše.

V ženski konkurenci je z 8:37,16 na 800 m prosto izstopala še Odrova. Tjaša Vozel iz kranjskega Zvezde pa je dobila tesen dvoboj s tekmico mestnega kluba Triglava Tino Čelik na 100 m prsno. V ostalih disciplinah so kraljevale tuje plavalke, slovenske naslove pa so osvojile Ravenčanka Janja Jamšek na 200 m hrbtno, Sara Globokar iz PK Ljubljana na 400 m mešano in Petja Hribar iz Triglava na 50 m delfin.

V moški konkurenci je bil v ospredju nastop Petra Johna Stevensa na 100 m prsno, ki pa je imel zelo močno konkurenco in za Srbom Kristijanom Lakatosom in Nemcem Maxom Ziemannom osvojil tretje mesto, pa čeprav je tri četrtine proge vodil.

Z zmagami so slovenske naslove osvojila Primož Šenica Pavletič iz PK Ljubljana na 200 m hrbtno, Ilirijan Anže Ferše Eržen na 400 m mešano in Mariborčan Martin Bau na 800 m prosto. Slednji je kljub temu, da se v zadnjem obdobju posveča triatlonu, prepričal z dosežkom 8:06,08. Na 50 m delfin je zmagal Srb Stefan Sorak, slovenski naslov pa je osvojil Gašper Štih iz Olimpije.

Izidi: Moški: - 200 m hrbtno: 1. Primož Šenica Pavletič (LL) 2:06,05, 2. Jaka Pušnik (OL) 2:09,26, 3. Črt Perme Modrijančič (TK) 2:12,33; - 100 m prsno: 1. Kristijan Lakatos (Srb) 1:02,73, 2. Max Ziemann (Nem) 1:03,09, 3. Peter John Stevens (TK) 1:03,56; - 200 m prosto: 1. Aleksa Bobar (Srb) 1:50,18, 2. Stefan Sorak (Srb) 1:50,70, 3. Martin Bau (BM) 1:52,31; - 400 m mešano: 1. Anže Ferš Eržen (IL) 4:32,33, 2. Jaš Berložnik (FR) 4:35,68, 3. Črt Perme Modrijančič (TK) 4:42,17; - 50 m delfin: 1. Stefan Sorak (Srb) 24,80, 2. Aleksa Radojević (Srb) 25,09, 3. Djurdje Matić (Srb) 25,22, 4. Gašper Štih (OL) 25,26; - 800 m prosto: 1. Martin Bau (BM) 8:06,08, 2. Nikola Ratkov (Srb) 8:06,76, 3. Boris Lacanski (Srb) 8:20,15; Ženske: - 200 m hrbtno: 1. Szimonetta Galamb (Mad) 2:16,28, 2. Janja Jamšek (FR) 2:19,74, 3. Liza Fortuna (LL) 2:21,75; - 100 m prsno: 1. Tjaša Vozel (ZVK) 1:10,36, 2. Tina Čelik (TK) 1:10,85, 3. Ema Rajić (Hrv) 1:11,15; - 200 m prosto: 1. Katja Fain (BM) 1:58,86, 2. Erika Brown (ZDA) 2:00,50, 3. Janja Šegel (FR) 2:02,23; - 400 m mešano: 1. Szimonetta Galamb (Mad) 4:56,12, 2. Iva Dujanić (Hrv) 5:00,50, 3. Sara Globokar (LL) 5:02,22; - 50 m delfin: 1. Erika Brown (ZDA) 27,28, 2. Milica Opačić (Srb) 27,56, 3. Nina Stanisavljević (Srb) 28,18, ... 6. Petja Hribar (TK) 28,95; - 800 m prosto: 1. Tjaša Oder (FR) 8:37,16, 2. Klara Bošnjak (Hrv) 8:59,39, 3. Iva Dujanić (Hrv) 9:03,37.

