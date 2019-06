Olimpijski bazen v Kopru do septembra zaprt

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Javni zavod za šport Koper bo v soboto zaprl Olimpijski bazen Koper. Ta bo ostal zaprt predvidoma do septembra, v tem času pa bodo opravili redna letna vzdrževalna dela in odpravili napake, ki so nastale pri izgradnji novembra lani odprtega objekta. V vmesnem času bodo obiskovalci lahko uporabljali bazen v Žusterni, so sporočili iz koprske občine.

Olimpijski bazen Koper bo začasno zaprl svoja vrata po zadnji tekmi državnega prvenstva v vaterpolu med domačim Vaterpolo društvom Koper 1958 in ekipo AVK Triglav Kranj, ki bo v soboto ob 20. uri.

Obiskovalcem bazena pa bo zato na voljo bazen v Žusterni. Kot so poudarili na Mestni občini Koper, se prav ta konec tedna uradno odpira kopalna sezona na kopališču v Žusterni, v soboto pa svoja vrata odpira tudi park vodnih športov in z morjem povezanih aktivnosti Active Koper.

Kopališče bo obratovalo vsak dan med 8. in 20. uro, bazen pa med 10. in 18. uro. Letošnja novost na kopališču bodo ležalniki in senčniki.

Bazenski kompleks v Kopru velikosti 8.000 kvadratnih metrov zajema tudi tribune, vip ložo, večnamenski prostor in fitnes. Objekt je energetsko učinkovit in varčen. Naložbo, vredno 8,1 milijona evrov, so sicer uradno odprli tik pred lanskimi lokalnimi volitvami, uporabnikom pa je postal splošno dostopen v začetku marca letos.