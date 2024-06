Peter John Stevens brez odličja v Beogradu, štafeta tik pod stopničkami

Dolgoletni plavalec Triglava, ki zdaj trenira v Trstu, se je spogledoval celo z zlatim odličjem, a forma ni enaka kot februarja v Dohi, kjer je zabeležil izid 26,79.

Če bi ponovil Doho, bi bila to lahka zmaga

"Dal sem vse od sebe, če bi ponovil Doho, bi bila to lahka zmaga, a ni vse vedno tako, kot si želiš. Enostavno nisem imel enakega občutka kot v ponedeljek. Težko je držati formo sedem dni," je po tekmi povedal Stevens, finalist svetovnih prvenstev 2023 in 2024.

Ta je na prelomu kako naprej s športno potjo, saj kljub dejstvu, da je bil finalist zadnjih dveh svetovnih prvenstev, nima urejenega statusa in financ. "Mislim, da še nisem dosegel vsega. To meni tudi trener, a sem mu rekel, da se moram preseliti k njemu s psom in ženo, če se zadeve ne spremenijo," je finančni situacijo dodatno razložil plavalec, ki se bo moral v prihodnjih tednih odločiti, kako naprej.

Slovenski rekord zadostoval za četrto mesto

Prav ob koncu programa je nastopila še moško-ženska štafeta 4 x 200 m prosto in naslednikom postavila izziv v obliki slovenskega rekorda 7:37,63, ki je v okrnjeni konkurenci zadostoval za četrto mesto.

Sašo Boškan, Primož Šenica Pavletič, Janja Šegel in Katja Fain so se v končnici celo borili z Nemci in Poljaki za kolajno, na koncu pa bili prekratki. Zmagali so Madžari.

"Težko je bilo plavati 200 m prosto po delfinu, ki ni lahka disciplina. Dala sem vse od sebe, a Nemke, ki je plavala zraven mene, nikakor nisem mogla dobiti," je po štafeti povedala Fain. Sašo Boškan je v prvi predaji Slovenijo popeljal celo v vodstvo: "Če bi začel hitreje, bi bilo lahko še boljše. Moral bi si bolj zaupati, tako pa sem se predolgo držal Nemca."

Katja Fain: Dala sem vse od sebe, a Nemke, ki je plavala zraven mene, nikakor nisem mogla dobiti, Foto: Guliverimage

Na 200 m delfin je Katja Fain z 2:14,22 prva rezerva za tekmo na 200 m delfin, svojo uvrstitev pa je na 11. mesto popravila Hana Sekuti, ki je za njo zaostala vsega tri desetinke sekunde.

Še enkrat blizu osebnemu rekordu

Na 200 m mešano je Anže Ferš Eržen z 2:01,78 še enkrat plaval blizu osebnem rekordu, na koncu pa zasedel 13. mesto. "Za vse tekmovalce je bilo težko, saj nismo videli, kdaj bo start in je, kar je. Moram biti zadovoljen. Na tekmi pa mislim, da je bila druga polovica precej boljša kot zjutraj," je nastop ocenil Ferš in s tem mislil na dve prekinitvi tekme zaradi nevihte, ki se je bližala Beogradu, ki so zmotile tudi ostale.

Na 50 m prsno je Tina Čelik zgrešila finale za desetinko in pol in pristala na 11. mestu, Tara Vovk je bila 15. "Spet sem plavala blizu osebnega rekorda in dosegla najvišjo uvrstitev na EP, kar je zame le motivacija za naprej," je po tekmi povedala Čelik.

"Vesela sem, da sem lahko plavala tudi popoldan. Zbolela sem že na višinskih pripravah, nato še tik pred prvenstvom v Barceloni in takrat mi je bilo zelo težko, saj sem se te tekme zelo veselila. Želela sem stopnjevati formo iz lanskega decembra, a so stvari, na katere nimaš vpliva in z danes odplavanim sem zadovoljna," pa je dodala Vovk.

Na 200 m delfin se je zmage po pričakovanjih veselil Kristof Milak. Njegova rojakinja Petra Senanszky je dobil igro stotink na 50 m prosto. Na 200 m prsno je od konkurence odstopala Izraelka Anastasia Gorbenko. Poljakinja Adela Piskorska je nova prvakinja na 100 m hrbtno.

Preberite še: