Ostaja previden: Hitro se nam lahko zgodi scenarij Đoković #video

"Ne želim si, da bi na vsakem koraku gledal ali bom zbolel ali se morda okužil." Foto: Grega Valančič/Sportida

V ponedeljek so s Kajakaške zveze Slovenije sporočili, da je upravni mednarodne kajakaške zveze (ICF) sprejel odločitev, da v jesenskem delu leta načrtujejo nekaj tekem svetovnega pokala, med drugim tudi v Tacnu, ki bi svetovni pokal v slalomu gostil med 16. in 18. oktobrom. In kako na vse skupaj gleda Peter Kauzer, srebrni olimpijec iz Ria?

"Želim si tekem, ampak pod pogoji, da se počutim varnega. Ne želim si, da bi na vsakem koraku gledal ali bom zbolel ali se morda okužil. Menim, da morata Mednarodna kajakaška zveza in Evropska kajakaška zveza poskrbeti, da se bomo tekmovalci počutili varne. Hitro se nam lahko zgodi scenarij, kot se je zgodil v zvezi z Novakom Đokovićem," je v uvodu povedal Kauzer.

Petra Kauzerja bomo na tekmovanjih spremljali vsaj do leta 2024. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ne bi šel še enkrat skozi to"

Dvakratni svetovni prvak zatrjuje, da je sam zelo previden glede koronavirusa in verjame, da se pazijo tudi drugi tekmovalci. Ob tem pa se še kako zaveda, da je dovolj, da je le eden okužen. "Želim biti le previden. Pred seboj nimam več veliko sezon. Kot kaže jih bom imel vsaj do leta 2024. Če bi bil mlajši tekmovalec, se ne bi obremenjeval, če sezone ne bi bilo … Nisem več med najmlajšimi, poleg tega imam družino, ki je ne želim okužiti, prav tako ne ljudi, ki jih imam okoli sebe. Zakaj bi nekaj izzival, če za to ni nobene potrebe."

"Sam sem prebolel pljučnico, sicer koronavirus ni kot pljučnica, a vseeno ta virus prizadene tudi pljuča. Vem, kakšen je občutek. Tudi potem ko sem prebolel, sem bil fizično povsem izčrpan. In povem vam, ne bi šel še enkrat skozi to," je povedal 36-letni slovenski športnik.

V nadaljevanju sezone ga čaka še nekaj domačih tekem. V načrtu je, da bi izpeljali evropsko prvenstvo in dve tekmi svetovnega pokala. Letošnja sezona je nekaj posebnega, prav tako tudi treningi. Formo je treba tempirati drugače, kot je to sicer v navadi. "Ne treniram tako zavzeto kot če bi imel pred seboj normalno sezono. Vzdržujem splošno pripravljenost in čakam na nove informacije."

Tam, kjer si lahko spočije dušo

Konec tedna je na Soči dosegel še eno od svojih mnogih zmag. Tam je bila tekma organizirana prvič po trinajstih letih, ko so leta 2007 izpeljali izbirno tekmo za državno reprezentanco. Kauzer je bil eden tistih, ki se je najbolj veselil tekme na Soči.

"Ta tekma je bila zelo dobrodošla in zelo sem se je veselil. Danes so namreč vse tekme na umetnih progah in tam je tok vode več ali manj isti. Na takšnih progah je treba malo bolj improvizirati in se prilagajati, zato pride do izraza osnovno znanje kajaka," je povedal Peter, ki nima nobenih težav s prilagajanjem na naravne proge, medtem ko jih imajo mlajši tekmovalci nekaj več.

"Sicer tam ne veslam pogostokrat, a ko gremo na obisk v Tolmin, grem po navadi tudi veslat. Tam si res spočijem dušo. Tudi ko bom nehal tekmovati, bom šel tja veslat. Res je lepo," je še povedal naš sogovornik, ki nam je še zaupal, da bo letos dopustoval doma.