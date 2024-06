Bi šli navijat na OI v Pariz? Zdaj imate tudi tedensko priložnost.

Olimpijske igre v Parizu se nezadržno bližajo. Za športne navdušence in zveste podpornike olimpijske reprezentance Slovenije Pariz 2024 pa so tu odlične novice. Organizatorji iger so namreč predstavili dodatno možnost nakupa vstopnic (tedenska izdaja vstopnic), ti. »Weekly Ticket Release«, ki bo omogočila navijačem oziroma širši javnosti priložnost doživetja iger v živo.