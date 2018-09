Od razvaline s kronično boleznijo do pozitivca z visokimi ambicijami

One from today press conference before world championship in Innsbruck 2018 I am really greatful for my support team @scarpaspa @camp1889 @plezalnicenter #scarpa #campcassin @modrijan.simon #paraclimbing #competition #ifsc #multiplesclerosis #innsbruck2018 #worldchampionship #climbing_is_my_passion #climbing_pictures_of_instagram #climbing #escalade #klettern #slovenijapleza #arrampicata #vztrajam #traning #hard #nubs #climbingwall

A post shared by Gre Gor (@gregorselak) on Sep 4, 2018 at 10:40am PDT