V odpravi sama vroča imena, vrhunec sezone tudi za tekmovalca z multiplo sklerozo

V močni konkurenci 700 najboljših športnih plezalcev iz 65 držav bo na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Innsbrucku tudi 17-članska zasedba iz Slovenije, v kateri bosta tudi najboljši plezalec v balvanskem plezanju v tej sezoni Jernej Kruder in Janja Garnbret, aktualna svetovna prvakinja v težavnosti iz Pariza. Ambicije so visoke, optimizem se čuti na vsakem koraku, a o konkretnem lesku želene medalje razen Garnbretove nihče ne želi javno govoriti.

Izjema je Janja Garnbret, 19-letnica iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu, ki ji zadnja leta ni para v težavnosti, v najožjem vrhu je tudi v balvanskem plezanju, vse hitrejša pa je tudi v hitrosti, tretji disciplini, ki bo sestavljala kombinacijsko formulo, ki bo pomembna na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2020, kjer bo športno plezanje doživelo svoj olimpijski debi.

Katja Kadić, peta najboljša balvanistka te sezone, Janja Garnbret, aktualna svetovna prvakinja v težavnosti iz Pariza 2016, Mina Markovič, tretja na zadnjem SP in nosilka kar petih odličij s svetovnih prvenstev in Vita Lukan, aktualna mladinska svetovna prvakinja v težavnosti. Foto: Manca Čujež

Svetovna prvakinja bi rada ubranila naslov

"V Innsbrucku želim ubraniti naslov svetovne prvakinje v težavnosti, imam pa tudi visoke načrte glede balvanskega plezanja, želim si stopničk, zanimivo pa bo tudi videti, kako visoko lahko posežem v kombinaciji vseh treh disciplin," svojih pričakovanj na današnji predstavitvi reprezentance v prostorih Planinske zveze Slovenije ni skrivala Garnbretova.

Balvansko sezono je končala na 4. mestu (zaradi mature je tekmovala samo na treh od sedmih tekem), v težavnostnem plezanju pa je po stopničkah na vseh štirih tekmah suvereno na prvem mestu in se ji, kot kaže, obeta še tretja zaporedna zmaga v skupnem seštevku svetovnega pokala v težavnostnem plezanju.

"Mislim, da sem dobro pripravljena, po opravljeni maturi se počutim bolj svobodno, glavno vlogo pa bo na prvenstvu tako ali tako odigrala glava," je prepričana.

Trije mušketirji: Gregor Vezonik, zmagovalec zadnje balvanske tekme v Munchnu, Domen Škofic, prvi Slovenec, ki je zmagal v skupnem seštevku težavnosti in Jernej Kruder, prvi balvanist te sezone in svetovni podprvak v balvanih za leto 2014. Foto: Manca Čujež

Prvi balvanist sezone: Krog favoritov je širok, lahko ostanem pred vrati polfinala

O svojih pričakovanjih je bil bolj zadržan Jernej Kruder, prvi balvanist te sezone, ki še vedno nejeverno pogleduje proti statističnim pokazateljem te sezone. Po krstni zmagi v svetovnem pokalu je namreč še dvakrat stal na 3. stopnički zmagovalnega odra, nikoli pa ni bil slabši od osmega mesta.

Kot prvi Slovenec je zmagal v posebni balvanski razvrstitvi sezone in je še vedno edini Slovenec z medaljo v balvanih na svetovnih prvenstvih (Munchen 2014). Je čas za novo odličje? "V balvanih je krog favoritov res zelo širok. Kar 40 nas lahko kandidira za najvišja mesta. Vsakemu se lahko posreči ali ponesreči, lahko ostanem tudi zunaj polfinala," miri apetite 27-letnik iz Škofje vasi, ki več časa kot v dvorani preživi v steni.

Glavni trenerji slovenske reprezentance: Luka Fonda, Gorazd Hren (selektor) in Urh Čehovin. Foto: Manca Čujež

Slovensko reprezentanco bodo v Innsbrucku, kjer so opravili tudi del priprav, spremljali selektor in trener Gorazd Hren, trenerja Luka Fonda in Urh Čehovin in fizioterapevt Peter Hribar. Kot pravi Čehovin s tako dobro pripravljeno ekipo Slovenija še ni nastopila na največjih tekmovanjih. V vseh posameznih disciplinah (težavnost, balvani, hitrost) in kombinaciji bodo tekmovali: Janja Garnbret, Katja Kadić, Vita Lukan, Mia Krampl, Urška Repušič, Jernej Kruder, Domen Škofic in Luka Potočar. Specialisti za težavnost: Mina Markovič, Tjaša Kalan, Lučka Rakovec, Martin Bergant in Milan Preskar. Specialisti za balvane: Tjaša Slemenšek, Mina Markovič, Gregor Vezonik, Anže Peharc in Zan Sudar.

Selektor slovenske paraplezalne reprezentance Jurij Ravnik in Gregor Selak, plezalec z multiplo sklerozo, ki je bil na zadnjem SP v Parizu tretji. Foto: Manca Čujež

Slovenski paraplezalec z multiplo sklerozo: S konkurenco se ne obremenjujem

Za naslove svetovnih prvakov se bodo potegovali tudi paraplezalci.

Slovenija bo imela tri železa v ognju, in sicer Tanjo Glušič (AK Ravne), svetovno podprvakinjo iz Gijona 2014, ki bo nastopila v kategoriji omejitve vida B2, Mateja Arha (AO PD Kranj), ki po lažji poškodbi zapestja še čaka na zeleno luč za nastop na prvenstvu, in Gregorja Selaka (Društvo za razvoj plezalne kulture), dobitnika brona na zadnjem SP v Parizu, ki zaradi multiple skleroze tekmuje v kategoriji omejitev gibanja RP3.

Njihov selektor Jurij Ravnik je na novinarski konferenci omenil velik napredek v svetu paraplezanja in opozoril na neenakost v razporejanju tekmovalcev v kategorije.

"Težko je oceniti, kako dobro je pripravljena konkurenca. Sam se s tem ne obremenjujem, Edina moja obremenitev je moj trening, ostali me ne zanimajo," pravi 29-letni Škofjeločan, ki v letošnji sezoni spet sodeluje z nekdanjim selektorjem slovenske reprezentance Romanom Krajnikom.

Selak je vidno zadovoljen tudi z urnikom tekmovanja, saj ta ni tako intenziven kot pred dvema letoma v Parizu. "Imam multiplo sklerozo, kar pomeni, da se zelo hitro utrudim. Urnik tekmovanja mi gre na roko, saj imamo kvalifikacije v torek, finale pa je v četrtek."

Intervju z Gregorjem Selakom si boste na Siol.net lahko prebrali jutri.

Svetovno prvenstvo v športnem plezanju (6. do 16. 9. 2018)



Svetovno prvenstvo v športnem plezanju se začenja v četrtek, 6. septembra, ko bodo na sporedu ženske kvalifikacije v težavnosti, sklenilo pa se bo v nedeljo 16. septembra, ko se bo najboljših šest tekmovalcev s predhodnih tekmovanj pomerilo v kombinaciji vseh treh disciplin. Finale paraplezalcev in hitrostnega plezanja bo na sporedu v četrtek, 13. septembra, najboljši balvanisti in balvanistke pa bodo steno zasedli dan oz. dva pozneje (14. in 15. 9. 2018).