Niki Zajc tri zlate kolajne

V ljubljanskem gimnastičnem centru se je z današnjimi finalnimi nastopi končal že 36. mednarodni turnir v ritmični gimnastiki MTM Narodni dom. Prvo ime finalov je bila Slovenka Nika Zajc, ki je osvojila tri zlate kolajne. Najboljša je bila z obročem, s kiji in trakom, z žogo pa je zmagala še ena slovenska reprezentantka, Ela Polak.

Zmagovalka turnirja leta 2022 Jekaterina Vedenejeva, ki zastopa Slovenijo na velikih tekmovanjih, je ta čas na pripravah v domači Rusiji in v Ljubljani tokrat ni nastopila.

Nika Zajc in Ela Polak pa sta bili najboljši že v dvodnevnem mnogoboju, kjer je zmagala Polak pred Zajc.

"Lahko povem, da sem bila res zelo vesela, da sem zmagala v mnogoboju na turnirju MTM, saj se mi je ta poleg državnega prvenstva vedno zdel najpomembnejša domača tekma. Še sploh, ker je mednarodna tekma v Sloveniji, kjer te spodbuja domače občinstvo, zato se je treba še toliko bolj potruditi. Res sem bila vesela, da sem se lahko v soboto povzpela na prvo stopničko," je po nedeljskih finalih dejala Polak.

Kot je dodala, je s svojimi nastopi na pol zadovoljna, vedno je lahko boljše. "Zadovoljna sem z žogo in s kiji, obroč in trak se bom potrudila naslednjič prikazati bolje. To sezono je moj glavni cilj, upam, evropsko prvenstvo v Budimpešti. Prav MTM je bil ena od kvalifikacijskih tekem za slovensko reprezentanco," je pojasnila Polak.

Na EP bo Vedenejeva nastopila s štirimi sestavami, še dve tekmovalki pa vsaka s po dvema. Za dve mesti se borijo tri dekleta - poleg Polak in Zajc še Brigita Krašovec.

Tudi Zajc je bila vesela po svojih nastopih, danes je trikrat zmagala. "S svojimi nastopi sem zadovoljna, niso bili popolni, vedno lahko naredim več, ampak sem zadovoljna. Letos je bil zame turnir tudi generalka za prihodnji teden in svetovni pokal v Sofiji, ampak je bil zelo pomemben, ker je bil v moji državi in sem želela pokazati, kaj me Slovenke znamo," je povedala članica domačega kluba.

Med mladinkami je bila prvo ime turnirja domačinka Alja Ponikvar, ki je sobotni zmagi v mnogoboju v današnjih finalih dodala še tri zlata odličja z obročem, žogo in s kiji, s trakom pa je bila najboljša Urša Kračman.

Letošnji turnir je v Ljubljano privabil 350 tekmovalk iz 20 držav, manjkale pa so ritmičarke s svetovnega vrha, ki v olimpijski sezoni nastopajo zgolj na svetovnih pokalih.

To je še vedno tudi želja organizatorjev, je povedala direktorica tekmovanja Ana Rebov, da bi v Ljubljano po vzoru športne gimnastike spet vrnili tudi tekmovanje najvišje ravni.

"Zelo smo veseli, da nam je uspelo že 36. leto zaporedoma organizirati turnir na tako visoki ravni. Vedno nam je v čast, da pridejo k nam gostje iz tujine, veliko pride tudi nekdanjih članov uprave KRG Narodni dom, tako da je del turnirja tudi druženje. Letos se je k nam vrnila tudi nekdaj dolgoletna predsednica komiteja za ritmično gimnastiko pri Evropski gimnastični zvezi, Avstrijka Heide Bruneder, s katero smo skozi leta razvili tesno prijateljstvo," je dejala Rebov.

Dodala je, da je turnir za domače tekmovalke še vedno odlična priložnost za nastop na velikem odru. "Za naša dekleta je turnir res izjemna priložnost, da lahko na tako velikem tekmovanju nastopijo pred domačimi navijači. Ni sicer bilo veliko elite, saj v olimpijskem letu najboljše večinoma tekmujejo le na svetovnih pokalih. Tudi v Sloveniji si že dolga leta prizadevamo, da bi organizirali svetovni pokal, vendar nam to za zdaj finančno ne znese."

"Zato pa imajo naše tekmovalke priložnost posegati po medaljah in to se je tudi zgodilo. Lahko smo videli številne lepe nastope domačih deklet," je dodala dolgoletna vodja tekmovanja.

