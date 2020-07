Ni želel tvegati in se je raje umaknil iz Hrastnika, žarišča koronavirusa

Z družino se je s Hrastnika umaknil v Tolmin. Foto: Sportida

Hrastnik, od koder prihaja naš sogovornik, jo je v prvem valu koronavirusa dobro odnesel, v zadnjih dneh pa smo lahko v medijih spremljali, da je tam nastalo žarišče obolelih s koronavirusom. Stanje se v zadnjih dneh nekoliko umirja. Kako je to zaznamovalo srebrnega olimpijca iz Ria de Janeira?

"Zaznamovalo me je tako, da sem se umaknil v Tolmin. Pred tem smo en teden dopustniško potovali po Sloveniji. Ravno ko smo končali dopust, sva z ženo vzela nekaj stvari in se vrnila v Tolmin."

"Ne morem reči, da se v Tolminu ne morem okužiti, ampak če je žarišče v tako majhnem kraju, kot je Hrastnik, je verjetnost večja. Tega si ne morem privoščiti. Če bi zbolel, bi moral biti v karanteni, ne bi smel trenirati … Pri nas, športnikih, je tako, da če zboliš, štirinajst dni ali tri tedne ne moreš trenirati. Tega ti ne more nihče vrniti. Prav tako ne bi mogel tekmovati na izbirnih tekmah za slovensko reprezentanco in na ta račun bi lahko izgubil sezono. Skratka, to potegne veliko stvari za seboj in ne vidim razloga, da bi tvegal."

Želi se vrniti domov, a trenutno še ni čas za to. Kot nam je povedal, pogreša domači kavč. Foto: Osebni arhiv

Kdaj se bo lahko vrnil v domači Hrastnik?

Kljub temu, da se je moral umakniti iz domačega kraja, treningi ne trpijo. V Tolminu lahko trenira na Soči, možnosti ima spati v Ljubljani pri sorodniku in na ta način lahko nemoteno trenira tudi v Tacnu.

"Pri kajaku se moramo vedno prilagajati razmeram in imamo to srečo, da smo se lahko umaknili iz Hrastnika. Res je, da nekoliko pogrešam dom in domači kavč, ampak trenutno je takšno stanje," je povedal naš sogovornik, ki načrtuje, da se bo prihodnji teden že vrnil v domov.

Pred osmimi leti se je samo bal, da se ne bi spotaknil "Bolj sem bil napet kot na tekmi." Foto: Gulliver/Getty Images

Petra smo vprašali, ali se morda spominja, kaj se je pred osmimi leti dogajalo na 27. 7. Niti za trenutek ni pomislil. Peter je namreč na ta dan v Londonu kot zastavonoša slovensko olimpijsko reprezentanco ob otvoritvi popeljal na olimpijski stadion.

"Da, vem, kaj se je zgodilo na včerajšnji dan (ponedeljek, 27. 7. op. p.) pred osmimi leti," nam je povedal Kauzer in nato še kot iz topa izstrelil svoj olimpijski tekmovalni program, ki ga je imel na olimpijski progi. In kako se danes spominja tistega dneva?

"Bolj sem bil napet kot na tekmi. To je bila zame zares velika čast. Takrat sem se samo bal, da se ne bom spotaknil (smeh op. p.). Drugače je bilo to enkratno doživetje, ki ga ne doživi vsak. Res sem užival in bil zelo ponosen. Še zdaj se spominjam, kako sem stopil na olimpijski stadion … Res, bilo je nekaj neverjetnega," nam je razkril 36-letni Kauzer, ki bi brez pomisleka še enkrat prevzel odgovornost in čast, ki jo ima nosilec slovenske zastave na otvoritvi olimpijskih iger.

Na domačih tekmah je petkrat zmagal. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na domačih tekmah blesti, a ostaja samokritičen

Letošnja sezona je tudi za kajakaše nekaj posebnega. Njihov tekmovalni program je zelo okrnjen, zato so naši tekmovalci zelo dejavni na domačih tekmah. Izkupiček za hrastniškega kajakaškega asa je izjemen. Od šestih tekem je petkrat stopil na najvišjo stopničko. Kljub tem uspehom ostaja na realnih tleh.

"Lahko bi bilo še bolje, če bi naredil takšne vožnje, kot jih znam narediti. Pomembno mi je, da sem vse tekme odpeljal brez napak. Letos tekmujem nekoliko drugače kot lani, ko so se mi v finalnih vožnjah dogajale napake. Bolj sem konstanten. Morda tudi zaradi tega, ker je letošnja sezona posebna in vse skupaj dojemam bolj sproščeno."

"Še vedno ga kdaj zanese"

Z rezultati Kauzer še vedno dokazuje, da spada v svetovni vrh in da pri nas, glede na njegove uspehe, še nima pravega naslednika. Sam pri sebi zelo dobro ve, kaj potrebuje, da ostaja v stiku z najboljšimi.

"To je cilj vsakega športnika. Z leti dobiš izkušnje in tudi drugače se znam pripraviti na tekmo. Sam pri sebi točno vem, kaj in koliko potrebujem, da se uvrstim v finale. Odvisno od poteka tekme potem vidim, kako se bom lotil finalne vožnje. Toliko občutka že imam, da vem, kdaj moram nekaj narediti, ampak me še vedno kdaj zanese (smeh op. p.)."

"Po eni strani si želim tekem, po drugi strani pa bi raje videl, da tekem ne bi bilo." Foto: Grega Valančič/Sportida

Letošnja sezona ne šteje nič, zato so občutki mešani

Mednarodna sezona letos v kajaku in kanuju na divjih vodah še ni odpisana. Za zdaj so v načrtu evropsko prvenstvo in dve tekmi svetovnega pokala. Peter ima glede tega nekoliko mešane občutke.

"Videli bomo, kakšen bo položaj čez nekaj tednov. Po eni strani si želim tekem, po drugi strani pa bi raje videl, da tekem ne bi bilo. Vedeti moramo, da letošnja sezona ne šteje nič. Tekme so samo zato, da vzdržujemo tekmovalni ritem. Ne me narobe razumeti, veselim se tekem, ampak vedeti moramo, da na tekmah ne bo Slovakov, Britancev, pri Špancih so znova zaostrili ukrepe ..."