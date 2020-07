V Solkanu zmage Kauzerju, Božiču in Kozorogovi

Na soških brzicah so poleg vseh najboljših domačih tekmovalk in tekmovalcev nastopali tudi predstavniki Italije, Nemčije, Slovaške, Češke, Poljske, Združenih držav Amerike, Japonske, Francije, Avstrije in Litve. Poleg članske tekme za slovenski pokal je istočasno namreč potekal tudi ECA evropski mladinski pokal.

V moški kajakaški konkurenci je zmagal Peter Kauzer, na drugo mesto absolutno je priveslal Američan Joseph Joshua, na tretje pa Nemec Stefan Hengst. Joshua je bil najboljši v razvrstitvi do 23 let, kjer je bil drugi Tine Kancler, tretji pa Ulan Valant, medtem ko so v kategoriji do 18 let prva tri mesta osvojili Lan Tominc, Urban Gajšek in Jan Ločnikar.

Med kanuisti je zmagovalno serijo Benjamina Savška na tekmah za slovenski pokal prekinil Luka Božič, ki je doslej osvajal druga mesta tik za aktualnim evropskim prvakom, tokrat pa je Savška ugnal za 34 stotink sekunde. Na tretje mesto se je uvrstil Anže Berčič, ki je za Božičem zaostal za 1,05 sekunde.

Polenčič z minimalno prednostjo

Med kanuisti do 23 let je slavil Nejc Polenčič s štirimi stotinkami prednosti pred Klemnom Vidmarjem, medtem ko je bil tretji Juš Javornik le devet stotink počasnejši od zmagovalca kategorije. Med kanuisti do 18 let je bil najhitrejši Italijan Martino Barzon, drugi je bil Adam Križaj, tretji pa Maj Oštrbenk.

Nejc Polenčič je bil najhitrejši med kanuisti do 23 let. Foto: Nina Jelenc

Alja Kozorog je zabeležila novo zmago v konkurenci kanuistk. V absolutni konkurenci se je na drugo mesto uvrstila Američanka Michaela Corcoran, ki je sicer zmagala v konkurenci do 18 let, medtem ko je bila absolutno tretja Lea Novak, zmagovalka kategorije do 23 let. Eva Alina Hočevar je v konkurenci do 18 let osvojila drugo mesto.

Za edino neslovensko zmago v članski konkurenci je poskrbela Nemka Anna Faber, ki je bila 86 stotink hitrejša od Urše Kragelj na drugem mestu in 92 stotink od Eve Terčelj na tretjem. V kategoriji kajakašic do 23 let je zmagala Lea Novak, druga je bila Nemka Franziska Hanke, tretja pa Italijanka Erica Piatti. Med kajakašicami do 18 let je bila najboljša Eva Alina Hočevar, na drugo mesto je priveslala Helena Domajnko, tretja pa je bila Čehinja Gabriela Hauckova.

V nedeljo v Solkanu bosta sledili novi preizkušnji članskega slovenskega pokala HSE v slalomu in ECA evropskega mladinskega pokala v slalomu. Prva vožnja bo ob 9. uri, druga pa ob 13.15.