Nekdanji prvi mož madžarskega plavanja obtožen umora

Nekdanji predsednik madžarske plavalne zveze Tamas Gyarfas je obtožen uboja poslovnega tekmeca Janosa Fenyöja, je danes potrdilo madžarsko tožilstvo. Gyarfas, ki je plavalno zvezo vodil 23 let, je umor naročil leta 1998. Prvič so ga aretirali aprila 2018, od takrat je bil pod drobnogledom, zdaj pa ima tožilstvo dovolj dokazov za obtožnico.

Medijskega mogotca Fenyöja so ubili 11. februarja 1998 v Budimpešti, ko je na njegov avto med vožnjo streljal neznanec z brzostrelko.

Tožilstvo verjame, da je prišlo med Gyarfasom in Fenyöjem do spora zaradi "komercialnih in oblastnih vzrokov". Nekdanji prvi mož madžarskega plavanja je vse obtožbe zanikal.

Gyarfas je uboj naročil že v letu 2017, a plačanemu morilcu naloge ni uspelo izvesti.

Tožilstvo je primer znova odprlo leta 2017. Takrat je prisluškovalo Gyarfasu in Tamasu Portiku, ki naj bi bil odgovoren za načrtovanje umora, so poročali madžarski mediji.

Nekdanji športni novinar Gyarfas je bil predsednik madžarske plavalne zveze od leta 1993 do 2016. Takrat je odstopil zaradi številnih kritik madžarskih plavalcev, med njimi tudi zvezdnikov Katinke Hosszu in Daniela Gyurte.

