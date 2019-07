V nesreči v nočnem klubu v Gwangjuju dva mrtva, dva plavalca ranjena

Loft collapse inside Gwangju nightclub kills two, injures nine athletes (Photo via @YonhapNews ) https://t.co/LnxWAO2T21 pic.twitter.com/FJF84XAj8k — CGTN (@CGTNOfficial) July 27, 2019

"Fina še pridobiva podatke o nesreči in jih bo skrbno preučila. Vsekakor pa bomo storili vse, da zagotovimo zdravstveno oskrbo in vso potrebno pomoč ranjenim športnikom," so davi sporočili z Mednarodne plavalne zveze. Slovenskih športnikov na srečo ni bilo na prizorišču nesreče.

Kot poroča južnokorejska tiskovna agencija, je do nesreče prišlo okrog poltretje ure zjutraj, ko je popustil balkon in padel kakšnih pet metrov v globino. Med četverico ranjenih tujcev sta tudi ameriška vaterpolista in skakalec v vodo.

"To je strašna tragedija. Moška in ženska ekipa sta praznovala naslov svetovnih prvakinj, ki so ga osvojila dekleta. Naše misli so zdaj z žrtvami in njihovimi svojci," je nesrečo za medije potrdil tudi vodja ameriške vaterpolske ekipe Christopher Ramsey.

A v klubu je bilo več udeležencev SP, med njimi tudi vaterpolska ekipa Nove Zelandije, je poročal časnik New Zealand Herald. "Plesali smo na balkonu, nato pa naenkrat padli pet, šest metrov v globino. Verjetno smo prileteli na ljudi pod nami," pa je za radio Sport povedal kapetan reprezentance.