Ne more verjeti, kaj je uspelo njenemu 15-letnemu bratu

Eva Alina Hočevar ima v mlajših kategorijah veliko uspehov, vse bolj pa se uveljavlja v članski konkurenci. In kot sama pravi, ni daleč od tega, da se začne prebijati med najboljše tekmovalke na svetu. Hočevarjeva je namreč še ena iz dinastije Hočevar, zelo uspešna kanuista sta bila že njen dedek Tone in oče Simon.

Eva Alina Hočevar je tudi zelo pridna študentka. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Če ji ne uspelo, ne bi imela nič od sezone

Eva Alina je pri nas edina tekmovalka, ki se je uvrstila v reprezentanco v vseh treh kategorijah (kajak, kanu, kajak kros, op. p.) in ob tem ni skrivala zadovoljstva, saj meni, da ima tako v kanuju kot kajaku možnosti za zelo dobre rezultate.

"Zato je bil moj cilj, da mi na izbirnih tekmah v obeh disciplinah uspe priti med tri Slovenke. Če ti to ne uspe, potem nimaš nič od sezone," je uvodoma povedala Eva Alina, ki se je teden dni za izbirnimi tekmami zelo dobro odrezala še v kajak krosu in se prav tako uvrstila v slovensko reprezentanco.

Pred glavnimi tekmami sezone se počuti samozavestno. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Mlada slovenska tekmovalka se zaveda, da bo imela zaradi tega zelo naporen urnik. "S trenerjem se zdaj odločava, da bom na prvi dveh tekmah za svetovni pokal najverjetneje nastopala samo v slalomu. Torej v kajaku in kanuju, medtem ko bom kajak kros spustila. Na domačem svetovnem pokalu v Tacnu pa bom nastopila v vseh treh disciplinah. Mislim, da bi bilo drugače prenaporno. Letos moram doseči dobre rezultate v slalomu, da imam možnost za olimpijske igre."

Danes 21-letna divjevodašica je v pripravljalnem obdobju obema disciplinama dajala enak poudarek (kajak, kanu, op. p.) in meni, da lahko v obeh disciplinah doseže dober rezultat. "Zdi se mi, da sem letos naredila večji preskok v kanuju in sem zelo samozavestna. Tudi rezultati na tekmah do zdaj so zelo dobri, tako da imam lahko nekoliko več upanja v kanuju."

Žiga Lin Hočevar, brat Eve Aline Hočevar. Foto: Boštjan Boh

"Lahko mu dam samo kapo dol"

Zanjo bo letos še ena velika sprememba. V člansko reprezentanco se je na veliko presenečenje vseh uvrstil tudi njen šele 15-letni brat Žiga Lin, tako da bosta lahko skupaj tekmovala na največjih tekmovanjih.

"Bila sem vesela in neizmerno ponosna nanj. Zdi se mi, da je dosegel neverjeten rezultat. Da ti pri 15 letih uspe priti v slovensko člansko reprezentanco, ki je zelo močna v našem športu … Vsi treniramo dvakrat na dan in se trudimo, da bi nam uspelo priti med tri najboljše na izbirnih tekmah. Njemu je poleg gimnazijskega življenja to uspelo. Lahko mu dam samo kapo dol." Za njen športni razvoj skrbi oče Simon Hočevar. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Več treningov bosta lahko opravila skupaj

"Glede na to, da se je uvrstil v reprezentanco, sem zelo vesela, ker bova način treninga, ki ga imava skozi zimo, obdržala tudi čez poletje. Tudi zanj je bolje, ker je najin trener tudi najin oče. On je pred tem z menoj hodil na tekme svetovnega pokala, tako da je bil Žiga posledično veliko brez trenerja. Zdaj pa je prednost tudi zame, ker bova z Žigom vse poletje trenirala skupaj. Z njim se lahko primerjam, od njega lahko prevzamem veliko znanja, prav tako pa je zanj veliko bolje, ker bo več časa z očetom," se je razgovorila naša sogovornica, ki ima tudi sama zelo ambiciozne cilje za letošnjo sezono.

