V Ljubljani so se danes predstavile reprezentance, ki bodo Slovenijo zastopale na kajakaških in kanuističnih tekmah svetovnega pokala, evropskih igrah in svetovnem prvenstvu. Izbirne tekme so predvsem pri slalomistih postregle s presenečenji, tako da je ekipa mešanica izkušenih in mladih.

Največ se bo spet pričakovalo od olimpijskega prvaka Benjamina Savška, Luke Božiča, ki poleg dobrih rezultatov septembra pričakuje tudi naraščaj, Petra Kauzerja in Eve Terčelj. So pa tudi mladi na prvih letošnjih tekmah napovedali, da so kolegom vedno bližje. Tako so se v reprezentanco uvrstili kajakaša Lan Tominc in Žiga Lin Hočevar ter kanuist Nejc Polenčič.

"Tudi zame je bilo to presenečenje. Moj cilj je bila uvrstitev v mlado reprezentanco do 23 let, a sem ubil kar dve muhi na en mah. Veselim se tekem, posebej pa tekme svetovnega pokala v Pragi. Ta me je predvsem zaradi čudovitega vzdušja vedno navdušila, a na njej mi doslej še ni uspelo nastopati," je presenečen nad uvrstitvijo v člansko reprezentanco povedal Lan Tominc.

Benjamin Savšek Foto: Nina Jelenc

Savšek meni, da je v dobri formi

V reprezentanco je bil pred že uvrščen Benjamin Savšek, zadnja leta naš najboljši slovenski kanuist. Ljubljančan je dejal, da je bil zadovoljen s svojimi predstavami na vodi in tudi same izbirne tekme so šle po načrtih.

"Poskušal sem se osredotočiti na čiste in tekoče vožnje. Veselim se že začetka velikih tekem. Moji cilji so visoke uvrstitve," je uvodoma povedal aktualen olimpijski prvak, ki bi rad najboljše rezultate rad dosegel na evropskih igrah in na svetovnem prvenstvu. Prav tako mu veliko pomenijo ostale tekme, ki so letos na sporedu.

"Le sedem jih imamo v sezoni, tako da si tudi na svetovnih pokalih želim dobro tekmovati in se uvrščati v finale. Veliko mi pomeni tudi skupni seštevek v svetovnem pokalu," je še povedal slovenski kanuist, ki meni, da je tudi letos dobro pripravljen.

Žiga Lin Hočevar je poskrbel za veliko presenečenje. Foto: Vid Ponikvar

Kaj dosti drugače ni niti pri Hočevarju, novem predstavniku znamenite slalomske družine, ki se kljub uvrstitvi v ekipo članov bolj spogleduje s tekmami v mlajši kategoriji. In niti ne s kajakaškimi, na katerih bo nastopil kot član, ampak ima večje želje v kanuju. "Sem tudi v ekipi za kros, vsekakor bo sezona izredno naporna, a sem se nanjo odlično pripravil, tako da računam, da bom imel tudi na zadnji tekmi toliko moči kot na prvi," je prepričan Hočevar, ki gre povsem po stopinjah svoje sestre. Tudi ona se noče odpovedati nobeni disciplini.

Eva Terčelj bo prvo ime v slalomski ekipi. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Pri ženskah ni večjih sprememb

Za razliko od brata se je v reprezentanco prebila v vseh treh, v kajaku ter kajakaškem krosu ji bosta družbo delali Eva Terčelj in Ajda Novak, v kanuju pa Alja Kozorog in Lea Novak, se pravi iste tekmovalke kot prejšnja leta.

V moškem krosu bodo poleg Hočevarja v reprezentanci še Tine Kancler, Vid Kuder Marušič in prvič tudi Kauzer. "Pripravljal sem se predvsem na slalom, a tam mi ni uspelo. Tako se bom moral zdaj bolj osredotočiti na kros, ki nima veliko skupnega s slalomom. Vratca so drugačna, obstaja stik med tekmovalci, tako da se moraš na progi znati znajti. Predvsem moram napredovati v taktiki, ta je v krosu najbolj pomembna," o krosu, novi olimpijski disciplini, razmišlja Kancler.

V šprintu brez Anje Osterman Anja Osterman bo spustila letošnjo sezono. Foto: Osebni arhiv Anje Osterman

Sezono svetovnega pokala bodo sicer odprli kajakaši na mirnih vodah. Že ta konec tedna bo prva tekma v Szegedu, na njej bodo nastopili Špela Ponomareko Janić, Mia Medved, Jošt Zakrajšek in Rok Šmit. Ne bo pa Anje Osterman, ki bo zaradi nosečnosti izpustila sezono. Ta bo sicer zelo pomembna, saj se začenja lov za olimpijske kvote.

Na naslednjih tekmah svetovnega pokala se bosta četverici pridružila tudi Anže Urankar in Simon Oven, ki bosta pred tem tekmovala na evropskem prvenstvu v spustu na divjih vodah v Skopju. Tam bosta med kajakaši tudi Nejc Znidarčič in Tjaš Til Kupsch, v konkurenco spustaških kanuistov se vrača Blaž Cof, v ekipi bosta še Martin Gale ter Nejc Gradišek. V ženski reprezentanci za Skopje sta Ana Šteblaj in Sara Globokar, na poznejšem svetovnem prvenstvu bo slednjo zamenjala Živa Jančar.