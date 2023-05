Dejal jim je, naj še malo počakajo pri nakupu vozovnice

Luka Božič je pred kratkim na družbenih omrežjih razkril, da z življenjsko partnerico pričakujeta svoj prvi naraščaj. Temu primerna je bila tudi njegova dobra volja na novinarski konferenci Kajakaške zveze Slovenije. Zato smo se na začetku pogovora dotaknili tudi te teme.

Luka Božič bo konec septembra prvič postal oče. Foto: Nataša Orel

Luka je znan kot eden najbolj marljivih slovenskih športnikov, saj resnično vse podreja svoji pripravi in doseganju čim boljših rezultatov. Pa je vesela novica in v kratkem nova vloga kaj vplivala na njegove treninge?

"Mogoče podzavestno (smeh, op. p.). V tem trenutku še ne hitimo po nakupih. Po prvem delu sezone bo prišel čas za to. Veselim se že tega dogodka, kakor se veselim tudi začetka sezone," nam je razkril Božič, ki s partnerico otroka pričakujeta konec septembra. Ravno v času med svetovnim prvenstvom in tekmo svetovnega pokala v Parizu, zato je vodilnim na kajakaški zvezi dejal, naj še nekoliko počakajo z nakupom letalske vozovnice, saj se lahko zgodi, da bo na tekmo svetovnega pokala v Parizu prišel malce pozneje.

Želel je izkusiti stres

Da Luka vseeno ostaja osredotočen na veslanje, kažejo tudi njegovi zadnji rezultati. Čeprav je bil že pred izbirnimi tekmami uvrščen v slovensko reprezentanco, je te vseeno jemal zelo resno. Rezultat tega je, da je zmagal na vseh štirih tekmah, ki se jih je udeležil.

"To je zagotovo zelo dober podatek. Beni (Benjamin Savšek op. p.) je gladko zmagal na izbirnih tekmah, pri katerih so štele prve vožnje. Na koncu sem po finalnih vožnjah tudi jaz pokazal tiste prave vožnje. Sicer je bilo prisotnih še kar nekaj napak, ampak mislim, da sem dobro opravil z izbirnimi tekmami. Nisem se preveč zanašal na to, da sem že uvrščen v reprezentanco. Malo se je bilo treba postaviti pod stres in štartati. Na svetovni pokal si želim priti miren in s takšnimi občutki, da bom lahko v stresnih situacijah odreagiral kar se da dobro."

Nekaj sprememb je naredil pri čolnu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Bolečina je še prisotna

V pripravljenem obdobju, kot se je sam izrazil, se je "igral" z modeli čolnov. Njegov letošnji čoln je nekoliko manjši, a se, kot je dejal, v obeh čolnih zelo dobro počuti in pričakuje, da težav z opremo v letošnji sezoni ne bo imel. Kar zadeva njegovo pripravo, boljša ne bi mogla biti. Vseeno pa povsem brez težav ni šlo. Luka je imel pred časom operacijo kolena in ker mora v kanuju klečati, je imel kar nekaj težav, da se je lahko udobno namestil v svoj čoln.

"Imel sem nekaj težav, ampak še v času pripravljalnega obdobja. Takrat je bilo treningov količinsko več. V tem trenutku nimam večjih težav. Seveda, bolečina je prisotna, ampak mislim, da v čolnu med sezono ne bom imel težav."

V skupnem seštevku svetovnega pokala je bil že trikrat drugi. Želi si iti še stopničko višje. Foto: Nina Jelenc

Letošnja sezona bo za slovenske kajakaše in kanuiste na divjih vodah zelo pomembna, saj bodo že nabirali točke za uvrstitev na olimpijske igre. Danes 32-letni Luka Božič, ki je že dvakrat tekmoval na olimpijskih igrah (v dvojcu s Sašem Taljatom: London 2012, Rio de Janeiro 2016), se želi osredotočiti na celotno sezono.

"Do danes sem bil v skupnem seštevku svetovnega pokala trikrat drugi, tako da je prvo mesto še vedno želja. Ali mi bo to uspelo letos ali enkrat v prihodnjih letih … Rad bi to čim prej dosegel. Iti moram dan za dnem, teden za tednom, tekmo za tekmo. Tudi to je neke vrsta priprava za naprej. V Sloveniji imam odličnega konkurenta (Benjamin Savšek op. p.) in zagotovo imam dobro primerjavo. Mislim, da sva oba na visoki ravni. Predvsem pa imam zdaj v mislih svetovni pokal v Augsburgu in nato nadaljevanje sezone," je pogovor končal Božič.

