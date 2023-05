Na 200-metrski razdalji je zmagala Poljakinja Dominika Putto s časom 42,40. Druga je bila Danka Frederikke Matthiesen (+0,04), tretja pa Avstralka Natalia Drobot (+0,24). Ponomarenko Janić je za zmagovalko zaostala 77 stotink sekunde.

Druga slovenska predstavnica v tej disciplini, Mia Medved, je nastopila v finalu B. Tam je zasedla tretje mesto, skupno pa 12. Tretja predstavnica slovenske reprezentance Anja Osterman to sezono zaradi nosečnosti ne bo nastopila.

Foto: Kajakaška zveza Slovenije "Tekme so se vrstile ena za drugo. Nisem imela vmes časa niti jesti in se segreti, tako da sem lačna in me zebe. Po navadi je tu vedno lepo, sončno, tokrat pa so nas razmere malo presenetile, tudi veter je pihal z boka in težko se je bilo prebijati skozi vse te tekme," je za kajakaško zvezo dejala 41-letna Ponomarenko Janić.

"Zadovoljna sem z uvrstitvijo v finale. Vse tekme so bile tesne, v finalu pa sem se počutila malce trdo, ker je bilo veliko posedanja in čakanja na mrazu po polfinalu. Glede na priprave za to tekmo je rezultat kar v redu. Od izbirnih tekem se vidi napredek," je dodala izkušena kajakašica.

Številčna in močna konkurenca je v Szegedu ni presenetila. "Letos so olimpijske kvalifikacije, Szeged pa velja za enega najmočnejših svetovnih pokalov. Tu je bilo šest predtekmovalnih skupin. Mi se pripravljamo nekoliko drugače kot druge reprezentance. Ko smo v Južni Afriki izvedeli, da je Anja (Osterman, op. STA) noseča, smo spremenili načrte in ni bilo več tako pomembno biti dober na začetku sezone. Glavni cilj je svetovno prvenstvo in olimpijska kvota," je še zaključila.

V soboto bo prvi na tekmovališču Šmit, ki bo veslal v finalu B na 200 metrov. Finale A je zgrešil za 1,16 sekunde. Danes je bil na 500 m med kajakaši v finalu C tretji, skupno pa 21.

Po nastopu Šmita na 200 m bo Mia Medved tekmovala v finalu E na 500 metrov, nato pa bosta na vrsti še Ponomarenko Janić v finalu C na 500 metrov in Jošt Zakrajšek v finalu C na 1000 metrov.

V nedeljo se bosta v mešani tekmi na 500 m med kajakaši predstavila Šmit in Medved, na 5000 m pa bo nastopil še Zakrajšek.

Preberite še: