Plavalna zveza Slovenije je danes v Ljubljani podelila nagrade najboljšim plavalcem leta 2018. V absolutni kategoriji sta naziv naj plavalke in plavalca prejela Tjaša Oder in Peter John Stevens.

Odrova, varovanka selektorja slovenske reprezentance Gorazda Podržavnika, si je naziv prislužila z osvojenim četrtim mestom v disciplini 1500 m prosto na evropskem članskem prvenstvu v Glasgowu. Poleg tega je tam plavala tudi v finalu na 800 m prosto.

Stevens prepričal z medaljo

Stevens pa je s tretjim mestom na EP v Glasgowu v disciplini 50 m prsno dokazal, da je eden najboljših plavalcev prsnega sloga na svetu. To je bila 100. kolajna slovenskih plavalcev na evropskih in svetovnih prvenstvih ali olimpijskih igrah. Stevens se je jeseni tudi štirikrat povzpel na stopničke v svetovnem pokalu, enkrat je zmagal, bil dvakrat drugi in enkrat tretji. Trener plavalca Triglava je Luka Berdajs.

Peter John Stevens je s tretjim mestom na EP v Glasgowu v disciplini 50 m prsno dokazal, da je eden najboljših plavalcev prsnega sloga na svetu. Foto: Vid Ponikvar

Naziv naj plavalka in plavalec v mladinski kategoriji je pripadel članici kranjskega Triglava Tini Čelik in članu Fužinarja Matiji Možetu.

V kadetski starostni kategoriji pa sta nagrado prejela Korošica Daša Tušek in član plavalnega kluba Fužinar Jaš Berložnik.

Ob tej priložnosti je Plavalna zveza Neži Klančar in njenemu trenerju Tomažu Torkarju podelila priznanje za izredni uspeh. Klančarjeva je bila z dvema bronastima kolajnama na 50 in 100 m prosto na mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Airesu septembra 2018 najuspešnejša slovenska tekmovalka.

