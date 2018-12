Triatlonska zveza razglasila najboljše za leto 2018

Jaroslav Kovačič je slovenski triatlonec leta 2018. Jaroslav Kovačič si je nagrado prislužil po zaslugi četrtega mesta na evropskem prvenstvu v srednjem triatlonu (1,9 km plavanja, 90 km kolesarjenja in 21,1 km teka) ter treh zmag na tekmah challenge v Benetkah, Blatnem Kostelu in Almereju. Kovačič je stal nas zmagovalnih stopničkah še dvakrat.

Priznanje za mlado triatlonko leta 2018 in triatlonko leta 2018 je romalo v roke Tjaše Vrtačič. V mladinski konkurenci je bila prva na evropskem pokalu v Ukrajini in na mladinskem balkanskem prvenstvu v Makedoniji. Dvakrat pa je bila tudi dobitnica točk v članskem evropskem pokalu na Madžarskem in Poljskem.

Jan Škrjanc je na mladinskih olimpijskih igrah osvojil 19. mesto v posamični konkurenci in peto v mešanih štafetah, postal je podprvak na mladinskem balkanskem prvenstvu.

Jan Škrjanc je mladi triatlonec leta 2018.

Za izjemni dosežek leta 2018 v paratriatlonu je nagrado prejel Alen Kobilica. V letošnjem letu je s tremi nastopi dosegel vidne uvrstitve. S tretjim mestom na svetovni seriji na Japonskem je stal na zmagovalnem odru, dosegel pa je tudi četrto mesto na evropskem prvenstvu v Estoniji in peto mesto na svetovnem prvenstvu v Kanadi.