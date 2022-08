Na svetovno prvenstvo brez najbolj izkušenih in najmlajših

Šola juda je namenjena predvsem pridobivanju izkušenj v bojih s kakovostnimi nasprotniki, je povedal generalni sekretar Judo zveze Slovenije Franc Očko. Konkurenca je res močna, prisotnih je šest dobitnikov olimpijskih medalj.

Sodelujejo tudi slovenski judoisti, ki bodo oktobra šli na svetovno prvenstvo v Taškent. "Tekmovalci so, kot zdaj vidim njihovo formo, dobro pripravljeni. Poškodbe, ki so bile, so nekako sanirane," je dejal Očko.

Brez Tine Trstenjak in Ane Velenšek

Športni direktor slovenskih reprezentanc Marjan Fabjan je poudaril, da je po olimpijskih igrah prišlo do menjave generacij: "Vsaj z moje strani tu ni več Tine Trstenjak in Ane Velenšek. To se pravi, da bomo šli brez teh tekmovalk. Kljub temu imamo mlade, ki so bile ves čas v senci njih. So dobro pripravljene in pričakujem, da bo kakšen uspeh."

Tina Trstenjak sicer po letu počitka, ki si ga je vzela po medalji na olimpijskih igrah v Tokiu, v Izoli spet trenira. Svojih načrtov ni popolnoma razkrila: "Zaenkrat o tem težko govorim. Jaz bom tekmovala, ko se bom počutila dovolj pripravljeno. Zaenkrat se še ne, ampak, kot vidite, tukaj treniram in se pripravljam."

Je Tina Trstenjak, olimpijska zmagovalka iz Rio de Janeira končala svojo reprezentančno pot? Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Fabijan je na izrecno vprašanje, ali je olimpijska zmagovalka iz Rio de Janeira končala svojo reprezentančno pot, odgovoril: "Z moje strani mislim, da je. Ampak še vedno rada gre na blazine in se bori. Meni ne bo nikdar rekla, da je končala. Z moje strani je. Kaj pa je z njene, ne vem in je niti ne sprašujem."

Prihajajo tekmovalke, ki veliko obetajo

Sedanje reprezentantke po Fabjanovih besedah predstavljajo vmesno generacijo. Za njimi prihajajo tekmovalke, ki veliko obetajo, vendar po selektorjevem mnenju še niso zrele za največja tekmovanja: "Po domače povedano, ne bi želel prekuriti teh tekmovalk. Kar smo vedno delali, po načrtih, delamo tudi tokrat."

Pred največjim tekmovanjem v sezoni je Fabjan napovedal: "Mislim, da bodo na svetovnem prvenstvu najverjetneje v dobri formi Maruša Štangar, Kaja Kajzer, Andreja Leški in tudi nekateri, ki bodo šli zraven in še niso dokončno potrjeni, ampak ekipa je že nekako znana. Pričakujem, da se bo svetovnega prvenstva udeležilo sedem ali osem tekmovalcev."

Vrnitev Štangarjeve in Kajzerjeve

Maruša Štangar se vrača po poškodbi in več kot enem letu odsotnosti z velikih tekmovanj. V Izolo je prišla z mladinskega turnirja, zdaj se bori s članicami: "Najprej malo nižjega ranga, potem bom stopnjevala na vedno močnejše. Čutim, da se borba izboljšuje. Prihajam spet v pravi ritem. Po pričakovanjih gre."

Maruša štangar: Čutim, da se borba izboljšuje. Prihajam spet v pravi ritem. Po pričakovanjih gre. Foto: Sportida

Vrača se tudi Kaja Kajzer. Prvi nastop je imela v Zagrebu, kjer po njenih besedah ni šlo ne dobro ne slabo: "Roke so bile prepočasne, ampak sem v tem času pridobila veliko moči." Dodala je, da je videla napake, ki jih lahko v dveh mesecih do svetovnega prvenstva popravi. Priznala pa je, da trenutno še ni dovolj pripravljena za medaljo, saj ji med drugim tudi gleženj "še malo škripa".

Visoki cilji Leškijeve in Pogačnikove

Andreja Leški je povedala, da je imela v zadnjih treh dneh v Izoli 20 ali 25 tako kakovostnih bojev, kot jih ni imela že nekaj mesecev. Kljub nedavnim poškodbam ne skriva cilja: "Ubraniti lansko medaljo, mogoče pa poseči še višje."

Tudi za dobitnico bronaste medalje z aprilskega evropskega prvenstva Anko Pogačnik je svetovno prvenstvo glavni cilj sezone. Upa, da bo tam med nosilkami turnirja in bo začela z lažjimi nasprotnicami, prepričana pa je, da je lahko konkurenčna vsaki tekmovalki. "Vsekakor na vsakem tekmovanju ciljam na medaljo, bi pa bila zadovoljna tudi s petim mestom."

