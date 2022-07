Še dve slovenski odličji na Ofemu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski športniki so na olimpijskem festivalu evropske mladine (Ofem), ki poteka v Banski Bystrici na Slovaškem, v četrtek osvojili še dve medalji, obe v judu. Nik Purnat si je priboril srebro v kategoriji do 90 kg, Nika Koren pa bron v kategoriji do 70 kg.