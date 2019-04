Mrakova in Macarolova pred sobotno regato za medalje ostali tretji

Tina Mrak in Veronika Macarol sta tudi po petem, predzadnjem dnevu 50. jadralne regate Princese Sofije v španski Palma de Mallorci v razredu 470 ostali na tretjem mestu. V deveti regati sta bili deseti, v deseti pa drugi in imata 56 točk ter bosta sobotno regato za medalje začeli z zelo dobrim izhodiščem.

S petega na tretje mesto se je najboljša slovenska ekipa lanskega leta prebila po četrtem dnevu, ko je bila v sedmi regati osma, v osmem plovu pa je zmagala.

Olimpijska zmagovalka Britanka Hannah Mills, ki pa za razliko od Ria 2016 sedaj nastopa z drugo flokistko, Eilidh McIntyre, je prevzela vodstvo. Z dvema današnjima zmagama sta si Britanki priborili že kar lepo prednost. Imata 37 točk, 13 točk pa zaostajata doslej vodilni Francozinji Camille Lecointre in Aloise Retornaz (50 točk).

Slednji sta bili v prvi današnji regati šele 24. in se jima ta uvrstitev kot najslabša črta iz skupnega seštevka, v naslednji pa sta bili peti in imata pred najboljšima slovenskima jadralkama šest točk prednosti oziroma tri mesta v regati za medalje najboljše deseterice, ki šteje dvojno.

Četrti sta Kitajki Mengxi Wei in Haiyan Gao, ki imata 60 točk in dve mesti ali štiri točke pred Mrakovo in Macarolovo. Brazilki Fernanda Oliviera in Ana Luiza Barbachan na petem mestu z 72 točkami za vodilno četverico, ki se bo potegovala za zmagovalni oder, že precej zaostajata.

Slovenske barve sta v razredu laser radial zastopali še sestri Lin in Kim Pletikos, ki je imela težave s hrbtom. Slednja je bila po desetih regatah 75. (214), Lin pa je na 90. mestu (284) med 118 tekmovalkami.