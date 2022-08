Mladi slovenski kanuisti evropski prvaki!

Juš Javornik, Nejc Polenčič in Žiga Lin Hočevar so evropski prvaki!

Juš Javornik, Nejc Polenčič in Žiga Lin Hočevar so evropski prvaki! Foto: Nina Jelenc

Drugi dan evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Čeških Budejovicah je slovenska ekipa prišla do druge ekipne zlate kolajne. Naslov ekipnih evropskih prvakov so si priveslali kanuisti do 23 let. Zlato kolajno so osvojili Juš Javornik, Nejc Polenčič in Žiga Lin Hočevar.

Tako kot na julijskem svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane je tudi na prvenstvu stare celine za omenjeni starostni skupini slovenska kanuistična trojka osvojila kolajno. Jušu Javorniku in Nejcu Polenčiču se je v ekipi znova pridružil mladinec Žiga Lin Hočevar, ki se pri 15 letih tako že lahko pohvali s tretjo kolajno z največjih mednarodnih tekmovanj. Polenčič, Javornik in Hočevar so bili na svetovnem prvenstvu za mlajše člane tretji, tokrat pa so na zahtevni progi na Vltavi prikazali najboljši nastop izmed vseh ekip na startu in se veselili zlate kolajne. Drugo mesto so osvojili Britanci, tretje pa Poljaki.

To je druga ekipna kolajna za Žigo Lina Hočevarja na tem prvenstvu, saj je bil včeraj že zlat v mladinski ekipni tekmi kajakašev skupaj z Renejem Jeklinom in Atejem Zobcem Urbančičem, sporočajo s Kajakaške zveze Slovenije.

Še eno šesto in dve sedmi mesti

Ekipa kanuistk mladink, za katero so veslale Naja Pinterič, Asja Jug in Ema Lampič, je osvojila šesto mesto, medtem ko sta ekipi kanuistk do 23 let z Evo Alino Hočevar, Leo Novak in Saro Belingar in kanuistov mladincev, v kateri so veslali Martin Gale, Andrej Jeklin in Matej Trojanšek, osvojili sedmi mesti.

Foto: Nina Jelenc

Kvalifikacije napovedujejo ...

Pred ekipnimi tekmami so bile na sporedu posamične kvalifikacije kanuistov in kanuistk. Juš Javornik je bil odličen četrti v kvalifikacijah kanuistov do 23 let ter se tako brez težav uvrstil v nedeljski polfinale. Tam bo veslal tudi Nejc Polenčič, ki je bil v prvi fazi tekmovanja deveti. Žal je brez napredovanja ostal Andrej Jeklin, ki je bil v prvi vožnji 26., v drugi pa enajsti.

Med kanuistkami do 23 let sta si neposredno napredovanje v polfinale po prvi kvalifikacijski vožnji zagotovili Lea Novak in Eva Alina Hočevar. Lea Novak je bila šesta, Eva Alina Hočevar pa deveta. Sara Belingar je morala na progo dvakrat, a se ji na žalost ni uspelo prebiti v nedeljski del tekmovanja, saj je bila 22. in osma.

Med mladinci v kanuju je najboljši slovenski dosežek dneva postavil Martin Gale, ki je bil peti, medtem ko je Žiga Lin Hočevar osvojil osmo mesto. Oba sta napredovala v polfinale s prvo vožnjo. Matej Trojanšek je obstal v prvi fazi tekmovanja, saj je bil 21. in 14.

Foto: Nina Jelenc

Na koncu so se na progo podale še kanuistke mladinke. Naja Pinterič je v polfinale priveslala s sedmim rezultatom kvalifikacij, Asja Jug pa kot 14. Nekaj športne sreče je tokrat zmanjkalo Emi Lampič. V prvi vožnji je bila 16., v drugi pa šesta, tako da je v obeh nastopih polfinale zgrešila za le eno mesto.

V soboto se prvenstvo nadaljuje s polfinali in finali kajakašic ter kajakašev v obeh starostnih skupinah. Popoldne sledijo še kvalifikacijske vožnje na čas v ekstremnem slalomu.

