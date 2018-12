Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanja svetovna in olimpijska plavalna prvakinja Missy Franklin iz ZDA je danes oznanila, da pri 23 letih končuje svojo tekmovalno kariero. Razlog za slovo od plavalnih bazenov je kronična poškodba ramena.

"Gre za eno najtežjih odločitev v mojem življenju. Pripravljena sem na življenje brez bolečin in napornih treningov, pred menoj pa so novi izzivi. V prvi vrsti se želim poročiti in nekega dne postati mati," je med drugim v pismu, ki ga je objavil ESPN, zapisala Franklinova.

Ameriška plavalka je v polnem sijaju zablestela na poletnih olimpijskih igrah v Londonu 2012, ko je osvojila štiri zlate in eno bronasto kolajno, v Rio de Janeiru štiri leta kasneje pa je osvojila še eno odličje najbolj žlahtnega leska. Na svetovnih prvenstvih je osvojila enajst zlatih, dve srebrni in tri bronaste kolajne

