Van der Burgh se je poslovil z naslovom

V zadnjih letih je moči z van der Burghom meril Peter John Stevens, pred njim pa dolga leta Damir Dugonjič, kot mladega uspešnega plavalca se ga spomnita tudi Emil Tahirovič in Matjaž Markič. Južnoafričan je na Kitajskem potrdil, da je njegova današnja tekma zadnja v karieri, ob tem pa ne gre spregledati, da se je tudi za tokratno tekmovanje izredno pripravil in se poslovil z naslovom prvaka na 50 in 100-metrski razdalji.

Osrednji dvoboj večera je bila nedvomno moška tekma na 100 m prosto, kjer si je prvo zlato priplaval Američan Caeleb Dressel in se za poraz na 50-metrski razdalji oddolžil Rusu Vladimirju Morozovu. Danes sta ju ločili dve stotinki sekunde. Dressel se je ob koncu dneva veselil zmage tudi z ameriško mešano štafeto.

Prava poslastica je bila tudi moška tekma na 1500 metrov prosto, kjer je svetovni rekorder Italijan Gregorio Paltrinieri vseskozi narekoval tempo, na zadnjih 50 metrih pa ga je z izrednim sprintom prehitel Ukrajinec Mihailo Romančuk. Z odličnim finišom na zadnjih 50 metrih si je naslov na 200 m hrbtno priboril tudi Rus Jevgenij Rilov, ki je bil najboljši že na polovični razdalji.

V ženski konkurenci sta Ranomi Kromowidjojo in Femke Heemskerk ponovili dvojno nizozemsko slavje na 50 m prosto, potem ko sta se skupaj veselili že na 100 m kravl. Ostale zmage so bile ameriške. Annie Lazor je zmagala na 200 m prsno, Kathie Dahlia na 100 m delfin, Američanke pa so bile najboljše tudi v štafetah na 4 x 50 m prosto in 4 x 100 m mešano.

Izidi:

moški:

1.500 m prosto:

1. Mihailo Romančuk (Ukr) 14:09,14,

2. Gregorio Paltrinieri (Ita) 14:09,87,

3. Henrik Christiansen (Nor) 14:19,39;



100 m prosto:

1. Caeleb Dressel (ZDA) 45,62,

2. Vladimir Morozov (Rus) 45,64,

3. Chad Le Clos (JAR) 45,89;



200 m hrbtno:

1. Jevgenij Rilov (Rus) 1:47,02,

2. Ryan Murphy (ZDA) 1:47,34,

3. Radoslaw Kawecki (Pol) in Mitchell Larkin (Avs) 1:48,25;



50 m prsno:

1. Cameron van der Burgh (JAR) 25,41,

2. Ilija Šimanovič (Ble) 25,77,

3. Felipe Lima (BrA) 25,80;



4 x 100 m mešano:

1. ZDA 3:19,80,

2. Rusija 3:20,61,

3. Japonska 3:21,07; ženske:

4 x 50 m prosto:

1. ZDA 1:34,03,

2. Nizozemska 1:34,55,

3. Avstralija 1:36,34;



200 m prsno:

1. Annie Lazor (ZDA) 2:18,32,

2. Bethany Galat (TDA) 2:18,62,

3. Fanny Lecluyse (Bel) 2:18,85;



100 m delfin:

1. Kehlsi Dahlia (ZDA) 55,01,

2. Kendyl Stewart (ZDA) 56,22,

3. Daiene Dias (Bra) 56,31;



50 m prosto:

1. Ranomi Kromowidjojo (Niz) 23,19,

2. Femke Heemskerk (Niz) 23,67,

3. Etiene Medeiros (Bra) 23,76;



4 x 100 m mešano:

1. ZDA 3:45,58,

2. Kitajska 3:48,80,

3. Avstralija 3:51,39.

Preberite še: