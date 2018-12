V Hangzhouju še trije svetovni rekordi

Prireditelji 14. svetovnega prvenstva v 25-metrskih bazenih v Hangzhouju na Kitajskem so v petek razdelili osem kompletov medalj. Podeljevalci kolajn pa so morali Američanom na 4 x 50 m prosto, Brazilcem na 4 x 200 m prosto in Avstralki Ariarne Titmus na 400 m prosto čestitati tudi za svetovne rekorde.

Američani Caeleb Dressel, Ryan Held, Jack Conger in Michael Chadwick so že v prvi finalni disciplini z 1:21,80 dosegli nov rekord. Prejšnjo znamko Rusije iz Dohe 2014 so izboljšali kar za osem desetink sekunde, Rusi pa so se morali danes zadovoljiti s srebrom in evropskim rekordom 1:22,22.

Nov svetovni rekord je padel tudi v ženski konkurenci na 400 m prosto, kjer sta se za zlato udarili 18-letna Avstralka Ariarne Titmus, v Hongzhouju že zlata na 200 m prosto, in 16-letna Kitajka Jinjiahe Wang, zmagovalka na 800 m prosto. Kitajka, tudi svetovna rekorderka, je Avstralko preganjala vse do cilja in ji na koncu prepustila vse, zlato medaljo in po izidu 3:53,92 tudi oktobra v Budimpešti dosežen svetovni rekord, ki ga je Titmusova izboljšala za pet stotink sekunde.

Na koncu dneva so še za tretji svetovni rekord poskrbeli Brazilci Altamir Luiz Melo, Fernando Scheffer, Leonardo Voelho Santos in Breno Correia, ki so 4 x 200 m prosto zmogli v 6:46,81 minute in bili kar 2,25 sekunde hitrejši od starega rekorda Rusije iz leta 2010. Rusi so zaostali vsega tri stotinke sekunde in se morali zadovoljiti s srebrom in evropskim rekordom, bron so ob navdušenem navijanju polnih tribun osvojili Kitajci, prav tako hitrejši od starega svetovnega rekorda, ki so popravili azijski rekord.

Na 100 m mešano je prepričljivo slavil Rus Kliment Kolesnikov, eden zvezdnikov mladinskih olimpijskih iger oktobra v Buenos Airesu, ki je s 50,63 še enkrat izboljšal tudi mladinski svetovni rekord.

Med obračune dneva gre šteti tudi moško tekmo na 50 m prosto, kjer je večina zlato napovedovala Američanu Caelebu Dresslu, a se s tem ni strinjal Rus Vladimir Morozov. Ta je bil z 20,33 kar 21 stotink sekunde hitrejši od Dressla, svetovni rekord Francoza Florenta Manaudouja pa je zgrešil vsega sedem stotink. Ruski dan je nato razširil Jevgenij Rilov z zmago na 50 m hrbtno.

Madžarka Katinka Hosszu je slavila še na 100 m mešano in tako ubranila vse tri naslove v mešanem slogu iz Windsorja 2016. Ob tem je v Hunagzhouju osvojila še srebro na 100 m hrbtno. Nizozemka Ranomi Kromowidjojo je naslovu na 100 m prosto danes dodala še zlato na 50 m delfin in svetovni rekord Švedinje Therese Alshammar zgrešila za devet stotink sekunde.

Izidi:

moški:

4 x 50 m prosto:

1. ZDA 1:21,80 SR,

2. Rusija 1:22,22, 3. Italija 1:22,90;



100 m mešano:

1. Kliment Kolesnikov (Rus) 50,63,

2. Marco Orsi (Ita) 51,03,

3. Hiromasa Fujimori (Jap) 51,53;



50 m prosto:

1. Vladimir Morozov (Rus) 20,33,

2. Calaeb Dressel (ZDA) 20,54,

3. Bradley Tandy (JAR) 20,94;



50 m hrbtno:

1. Jevgenij Rilov (Rus) 22,58,

2. Ryan Murphy (ZDA) 22,63,

3. Shane Ryan (Irs) 22,76;



4 x 200 m prosto:

1. Brazilija 6:46,81 SR,

2. Rusija 6:46,84,

3. Kitajska 6:47,53; ženske:

100 m mešano:

1. Katinka Hosszu (Mad) 57,26,

2. Runa Imai (Jap) 57,85,

3. Alia Atkinson (Jam) 58,11;



50 m delfin:

1. Ranomi Kromowidjojo (Niz) 24,47,

2. Holly Barratt (Avs) 24,80,

3. Kelsi Dahlia (ZDA) 24,97;



400 m prosto:

1. Ariarne Titmus (Avs) 3:53,92 SR,

2. Jinjiahe Wang (Kit) 3:54,56,

3. Li Bingjie (Kit) 3:57,59

