V Hangzhouju še dva svetovna rekorda

Četrtek sta na svetovnem prvenstvu v plavanju v 25-metrskih bazenih v Hangzhouju na Kitajskem zaznamovala še dva svetovna rekorda. Na 200 m prsno ga je dosegel Rus Kiril Prigoda, v moško-ženski štafeti na 4 x 50 m mešano pa so bili rekordni Američani.

Tretji finalni dan z rekordom odprl Rus Kiril Prigoda na 200 m prsno. Z dosežkom 2:00,16 minute je za 28 stotink sekunde izboljšal dve leti staro znamko Nemca Marca Kocha, ki se je moral zadovoljiti z bronom.

Mnogi pa so za tekmo dneva označili obračun Južnoafričana Chada Le Closa in Američana Caeleba Dressla na 100 m delfin. Dve desetinki sekunde je imel na koncu prednosti Južnoafričan, ki je po zmagi na 200 m delfin ubranil še naslov prvaka iz Windsorja 2016 na 100-metrski razdalji.

Majhno uteho je Dressel za poraz v delfinu nato doživel ob koncu dneva, ko je skupaj z Olivio Smoliga, Kehlsi Dahlia in Michaelom Andrewom dosegel nov svetovni rekord 1:36,40. Dosežek je bil 77 stotink sekunde boljši od rekorda ZDA , doseženega pred petimi leti v Glasgowu. Srebro so z evropskim rekordom 11:37,05 dosegli Nizozemci, še 25 stotink so zaostali Rusi.

Nizozemki Ranomi Kromowidjojo in Femke Heemskerk, tudi članici srebrne štafete, sta osvojili prvi mesti na 100 m prosto. Izredno napet je bil tudi dvoboj na 200 m hrbtno, kjer je Američanki Liso Bratton in Kathleen Baker na koncu ločilo osem stotink sekunde. Ne gre spregledati, da je brez kolajne ostala svetovna rekorderka Madžarka Katinka Hosszu, ki jo je ugnala tudi Avstralka Emely Seebohm. Na 800 m prosto je prepričljivo slavila Kitajka Jinjiahe Wang in sprožila val navdušenja v teniškem centru, ki gosti plavalno SP.

S slovenskega stališča je vedno zanimiva tudi tekma na 100 m mešano, v kateri je nekoč kraljeval Peter Mankoč. Za plavalci je polfinale, najhitrejši pa je bil Rus Kliment Kolesnikov, ki je s 50,90 dosegel tudi nov mladinski svetovni rekord.