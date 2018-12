Tudi Fina bo organizirala tekmovanja z denarnimi nagradami

Kot so sporočili iz mednarodne zveze, gre za tridnevna tekmovanja, namenjena olimpijskim in svetovnim prvakom, svetovnim rekorderjem in vodilnim na lestvici doseženih izidov na vseh 50-, 100- in 200-metrskih razdaljah ter na 400 metrov prosto. Predvidena so tudi štiri štafetna tekmovanja.

Na tekmovanjih bodo nastopile različne ekipe s po 12 tekmovalci, kjer obstaja odprta opcija oblikovanja kontinentalnih ali pa sponzorskih ekip. Tudi organizatorjev tekmovanj Fina še ni sporočila.

Najboljši plavalci naj bi z novo serijo končno tudi dobro zaslužili. Skupaj bo Fina razdelila okrog 3,44 milijona evrov. Za posamične discipline je namenjenih dobrih 2,4 milijona evrov premij, za štafete skoraj 650 tisoč in za startnine okrog 740 tisoč evrov.

Ob tem so na Fini najavili pravi plavalni šov, ki naj bi ob plavanju ponudil tudi promocijo športnikov in sponzorjev. Nedvomno pa je napoved nove serije tekem tudi odgovor na zahteve športnikov po novi obliki tekmovanj in prejšnji teden sproženih tožb proti Fini.

Foto: Vid Ponikvar

Plavalci in združenje ISL (Inernational Swimming League) tožijo Fino zaradi izkoriščanja monopolnega položaja. Fina je namreč plavalcem, ki bi nastopili na seriji tekmovanj ISL, gre za ekipne tekme z velikimi nagradami in startninami, zagrozila z izključitvijo z olimpijskih iger in svetovnih prvenstev.

Fina se je spoprijela tudi z očitkom, da je denimo v letu 2017 imela prihodke v višini 118 milijonov evrov, le 12 odstotkov prihodkov pa je bilo namenjenih športnikom. Prišlo je tudi do poskusa sodelovanja med ISL in Fino, a so prvi odstopili od sodelovanja, potem ko je Fina zahtevala 50 milijonov dolarjev kotizacije.