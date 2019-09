Luka bi rad spisal še eno lepo zgodbo

Dejstvo je, da ima slovenska reprezentanca v kanuju na divjih vodah eno najmočnejših ekip na svetu. Jasno je, da imajo Luka Božič, Benjamin Savšek in Anže Berčič vse možnosti za medalje na prihajajočem svetovnem prvenstvu, pred tem pa ne bežijo. To prvenstvo je za njih še toliko bolj pomembno, saj se bodo lovile olimpijske kvote za Tokio 2020.

Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Že lani je sebi dokazal, da zmore

V letošnji sezoni je na tekmah svetovnega pokala najbolj blestel Luka Božič, saj se je kar trikrat zavihtel na stopničke in v skupnem seštevku pristal na drugem mestu. Luka je že večkrat dokazal, da spada med najboljše kanuiste sveta.

"Že lani sem sebi dokazal, da zmorem. Z letošnjo sezono sem to samo še potrdil. Na svetovno prvenstvo odhajam z visokimi cilji. Vemo, da ima to svetovno prvenstvo dodaten pomen. Upam, da bom na tej tekmi pokazal svojo najboljšo predstavo. Kot na vseh letošnjih tekmah si želim tudi na tem prvenstvu dokazati svojo najboljšo vožnjo," je o svojih pričakovanjih povedal primorski kanuist, ki že nekaj časa živi v Ljubljani.

Luka Božič je lani v Španiji na tekmi svetovnega pokala zmagal, kar pomeni, da mu proga tam zelo ustreza. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Ljubo, kot ga kličejo prijatelji, ima na Seu d' Urgell lepe spomine. Pred desetimi leti sta skupaj s Sašem Taljatom v kanuju dvosedu kot golobrada mladeniča osvojila 3. mesto. "Vedno, ko smo šli na tekmo v Španijo, smo se tam dobro počutili. Mislim, da je to tudi posledica leta 2009, ko sva skupaj s Sašem (Taljatom, op. p.) spisala lepo zgodbo. Takrat smo s Petrom Kauzerjem prišli domov s prvimi medaljami z največjih tekmovanj. Nekako se vsako leto počutimo dobro, prav tako tudi dobro dirkamo in upam, da bo tako tudi letos," je še povedal Božič, ki v kanuju enosedu še nima posamične medalje s svetovnih in evropskih prvenstev. Meni, da je letos še nekoliko bližje medalji.

Benjamin Savšek ima že štiri medalje s svetovnih prvenstev. Foto: Sportida

Savšek je postal evropski prvak, nato pa …

O Benjaminu Savšku ne gre izgubljati besed, saj ima z največjih tekmovanj že vrsto medalj. Samo s svetovnih prvenstev ima štiri. Zadnja je iz leta 2017 v Pauju, kjer je postal svetovni prvak. Na vprašanje, ali je čas za peto medaljo, nam je odgovoril: "Zagotovo je čas, prav tako tudi želja (smeh, op. p.)."

V nadaljevanju sezone mu ni šlo najbolje. Savšek se je sicer na vseh tekmah uvrstil v finale, a mu je zmeraj malo zmanjkalo za uvrstitev na stopničke. "Zdaj se bom moral zares osredotočiti na svoj nastop in narediti to, kar sem si zadal. Želim si, da bi za zaključek sezone dosegel vrhunski rezultat," je pred prvenstvom povedal ljubljanski kanuist. Ta meni, da bodo na olimpijski progi iz leta 1992 razlike zelo majhne.

"Potrudil se bom, da bom šel od štarta do cilja res napadalno in dosegel rezultat, ki si ga želim." Foto: Sportida

Napadal bo od štarta do cilja

"Čoln je treba bolj poganjati in vsi bomo bolj izenačeni. Če se odločiš, da boš prikazal dobro vožnjo, se je treba odločiti in iti v napad. Štartati je treba z visokimi cilji. Potrudil se bom, da bom šel od štarta do cilja res napadalno in dosegel rezultat, ki si ga želim. Seveda se moram najprej uvrstiti v finale."