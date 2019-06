Srebrni Anže Berčič: Glavo moram "zrihtat" #video

Po dolgem času je Anže Berčič stopil iz sence Benjamina Savška in Luke Božiča, potem ko je v soboto v Tacnu zasedel drugo mesto in po dolgem času spet stal na stopničkah. Njegov talent in delavnost nikoli nista sporna. To je pred leti že dokazal, a kot sam pravi, na tekmah ni dovolj napadalen.

Anže Berčič je v sezoni 2013 nanizal nekaj izjemnih rezultatov, po tistem pa ni več našel prave forme. Vse do sobotne tekem v Tacnu, ko se je na izjemno zahtevni postavitvi proge povzpel na drugo mesto ter sebi in ostalim dokazal, da se lahko še vedno zavihti med najboljše. Pravzaprav si lepšega konca tedna ni mogel zaželeti.

Že zjutraj se je dobro počutil

Benjamin Savšek je po sobotni tekmi priznal, da je bil na štartu nervozen, saj je vendarle šlo za domačo tekmo, ko je pritisk še nekoliko večji. Berčič se je danes zbrati in pokazati največ, ko je bilo to najbolj pomembno. "Zelo rad tekmujem v Tacnu in na tej progi uživam tudi na treningih. Danes zjutraj, ko sem se zbudil nisem bil preveč nervozen. Bilo je nekaj pozitivne treme sicer sem se zelo dobro počutil.

Za tekmovalce po tekmi svetovnega pokala sledi nekaj premora. Šele konec avgusta jih čaka tekma svetovnega pokala Markkleebergu, na začetku septembra svetovni pokal v Pragi, konec septembra pa še svetovno prvenstvo v španskem La Seu d' Urgell, kjer se bodo lovile olimpijske kvote. In kakšni so načrti za naprej tacenskega junaka?

"En teden bom doma, nato me čaka teden dni treninga v Španiji. Tam bom poskušal čim bolje izkoristiti trening in delati na stvareh, ki so pomembne za tekmovanja. Proga v Španiji mi je zelo všeč. Podoben tok je kot v Tacnu. Torej, ko ga enkrat ujameš, potem čoln dobro teče in tudi Slovenci tam zelo dobro veslamo. Veselim sem svetovnega prvenstva tam."

Če se "naštima" za tekmo …

Anže, ki prihaja iz Gameljn, je imel že leta 2013 imel izjemno sezono. Takrat je sezono končal kot tretji kanuist sezone. Tistega leta je zmagal tudi na tacenski progi. Od tistega leta se nekako ni našel. "Imel sem nekaj četrtih mest, lani sem bil v Tacnu ravno tako četrti. Vseskozi mi je malo zmanjkalo. Zdi se mi, da nisem tako agresiven tekmovalec, da bi vse zgrizel. Zdi se mi, da se mi ti pozna. Če se "naštimam" za tekmo, potem mislim, da mi gre. Mislim, da je to razlog in delam na tem oziroma iščem stvari, da sem vsakokrat na tekmo pripravljen tako, kot moram biti.

Nič ni spreminjal

Po lanski sezoni je začel že zelo kmalu trenirati in kot kaže, se mu je ravno v Tacnu to obrestovalo. "Spreminjal nisem nič, ampak po koncu lanske sezone sem začel hitro trenirati. Dobro sem treniral, ampak mislim, da moram v glavi stvari zrihtati," je še po velikem uspehu povedal 27-letni kanuist.

