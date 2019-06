Benjamin Savšek v polfinalu daleč najhitrejši, Božič tretji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na svetovnem pokalu v kajaku in kanuju na divjih vodah v domačem Tacnu bodo v soboto znane prve končne odločitve. S polfinalno vožnjo so že opravili kanuisti, kjer so se vsi trije slovenski tekmovalci uvrstili v finale. Trenutno vozijo kajakašice.