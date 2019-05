Lin Pletikos tretja Evropejka, Žana Luko Zelka okradli med treningom

​V Portu na Portugalskem ​se je ​začelo evropsko člansko prvenstvo za moški olimpijski razred laser standard in žensko različico laser radial. Slovenijo na tekmovanju zastopajo Kim Pletikos, Lin Pletikos in Žan Luka Zelko, zadnjemu so nepridipravi dan pred prvimi regatami vdrli v avtomobil.​

Svetovna jadralska smetana priljubljenega olimpijskega enoseda​ laser​ je v drugem največjem ​portugalskem mestu zbrana v polni zasedbi. Prisotnih je 48 od 50 najboljših tekmovalcev na svetovni jakostni lestvici, vključno z dobitniki olimpijsk​i​h odličij v Riu 2016 Marit Bouwmeester (NED), Anne Marie Rindom (DEN), Tomom Burtonom (AUS), Tonćijem Stipanovičem (CRO) in Samom Meechem (NZL).

Naslov v moški konkurenci brani Ciprčan Pavlos Kontides, med ženskami pa trikratna evropska in svetovna prvakinja Nizozemka Marit Bouwmeester.

"Prvič v življenju se mi je zgodilo, da so mi vdrli v avtomobil"

Žan Luka Zelko: Občutek imam, da sem na vodi zelo hiter, novo jadro se super obnese. Foto: Vid Ponikvar Na seznamu 164 tekmovalcev iz 49 držav ima Slovenija samo enega predstavnika, 25-letnega Žana Luko Zelka iz Maribora. "Na prizorišče sem prispel teden dni prej in imel na razpolago dovolj časa, da sem se seznanil s pogoji, ti mi zelo ustrezajo. Uživam jadrati v tukajšnjih velikih valovih, tudi veter mi ustreza. Občutek imam, da sem na vodi zelo hiter, novo jadro se super obnese, skratka pred prvimi nastopi sem res zelo optimističen," je bil na predvečer prvenstva razpoložen Zelko, čeprav se je ta dan bolj kot s pripravami ukvarjal s tatvino.

"Prvič v življenju se mi je zgodilo, da so mi vdrli v avtomobil. Pred treningom sem ga pustil v neposredni bližini kluba, a to lopovov očitno ni ustavilo. Na srečo v avtomobilu nisem imel nobenega vrednega predmeta, le zadnja šipa je zdaj razbita. Zaradi zavarovalnine sem moral incident prijaviti policiji, kjer so tudi nar​e​dili zapisnik, tako da mi je to vzelo kar precej časa in energije," je neljubi pripetljaj opisal Zelko.

Sestri Pletikos spretno sukali krmili

​Energični Štajerec se je v ponedeljkovem lahkem vetru uvrstil na visoko 17. mesto v skupnem seštevku ter z osmim in šestim prihodom v cilj potrdil, da ga pozitivni občutki pred tekmo niso varali. Še hitreje je s progo opravila Lin Pletikos, ki je v konkurenci 123 krmark iz 42. držav dosegla drugi in šesti čas ter se v skupni razvrstitvi razreda laser radial zasidrala na izvrstno šesto mesto.

"Danes je bilo vetra res malo, kar meni tudi ustreza, zato sem to izkoristila. Prvo regato sem zelo dobro začela in prvo oznako obrnila druga, na tem položaju sem ostala do cilja. V drugi regati sem malo slabše začela, vendar sem kmalu nadoknadila in prišla na prvo bojo spet druga. Potem sem v naslednjih stranicah nekaj mest izgubila, ker se je veter polegel, ostalo pa je mnogo toka," je odlični predstavi na morju pred Portom povzela Lin. Spretno je krmilo sukala tudi njena starejša sestra Kim, 13. in 11. v uvodnih plovih ter 17. v končni razpredelnici.

Z dvema zmagama je na čelu ženske flote Nur Shazrin Mohamad Latif (MAS), medtem ko si v enosedu standard s petimi točkami vodstvo delita Philipp Buhl (GER) in Joaquin Blanco (ESP).

