Žbogar in Orel med evropskimi posadkami v prvi šestnajsterici

Na kvalifikacijski regati sta začela v prvi tretjini, nato pa vztrajno napredovala in po devetih odjadranih regatah prvenstvo danes dopoldne sklenila na 16. mestu med evropskimi posadkami ter 23. skupno v močni konkurenci izkušenih jadralcev razreda zvezda in velikih jadralskih legend. Nastopila sta kot novinca v tem razredu z le nekaj dnevi treninga pred prvim skupnim nastopom in s sposojeno jadrnico.

"Sva kar zadovoljna. Vsak dan, z vsako regato nama je šlo bolje. Ogromno se bo potrebno še naučiti, izboljšati trim barke, usklajenost, opremo, manjkajo nama tudi izkušnje. Za naslednje obdobje bo ključno, da jadrava s svojo jadrnico, kajti pri sposojeni sva potrebovala nekaj dni samo za to, da sva ugotovila, kako sistemi na jadrnici delujejo, saj se ti zelo razlikujejo od izdelovalca do izdelovalca," je povedal Vasilij Žbogar, najuspešnejši slovenski jadralec s tremi olimpijskimi kolajnami v razredih laser in finn.

"Danes je bil zadnji dan in v zadnji regati sva imela občutek, da sva že konkurenčna s hitrostjo jadrnice in bolj sigurna v manevre. Na koncu je 23. mesto skupno in 16. v Evropi vzpodbuden rezultat glede na to, da sva novinca. Verjamem, da sva z nekaj izboljšavami lahko zelo konkurenčna in ciljava na vrh," je še dodal.

Foto: Gilles Morelle in Marc Roullier SSL

V finalni del prvenstva se je uvrstilo najboljših deset posadk, med njimi pa se je skozi izziv četrtfinalne, polfinalne in finalne regate čisto na koncu najbolje odrezal legendarni Brazilec Robert Scheidt, dobitnik petih olimpijskih medalj in zmagovalec finala lige jadralskih zvezd v razredu zvezda, v posadki s Henryjem Boeningom.

V neverjetnem zaključku sta v zadnji stranici finala nadoknadila več kot 40 metrov zaostanka in dobesedno v zadnji sekundi premagala francosko posadko s Xavierjem Rohartom, dobitnikom bronaste olimpijske medalje in dvakratnim svetovnim prvakom v razredu zvezda in Pierre-Alexis Ponsotom.

Na stopničke sta na tretjem mestu stopila še legendarni Američan Paul Cayard prav na svoj rojstni dan in Arthur Lopes. Nehvaležno četrto mesto je pripadlo poljski posadki, v kateri jadrata Mateusz Kusznierewicz in Frederico Melo, vodilni posadki po kvalifikacijskih regatah.

Preberite še: