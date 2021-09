11 slovenskih predstavnikov v polfinalu

V Kranju so znani vsi sobotni polfinalisti tekmovanja za svetovni pokal v težavnosti športnega plezanja. Med 106 tekmovalci na startu je bilo tudi 18 Slovencev, od katerih bo enajsterica tekmovala v polfinalu, sedem v ženski in štirje v moški konkurenci.

V polfinale, ki bo v dvorani Zlato polje na sporedu že v soboto dopoldan, z začetkom ob 9.00, so napredovali Domen Škofic, Milan Preskar, Martin Bergant in Luka Potočar.

Ženski polfinale pa si je zagotovila sedmerica, ki jo sestavljajo Mia Krampl, Janja Garnbret, Vita Lukan, Lučka Rakovec, Lana Skušek, Sara Čopar in Lucija Tarkuš.

Za najboljši petkov domači dosežek je poskrbel Škofic, ki je v Kranju najvišje posegel leta 2016, ko je bil drugi. Radovljičan si je delil najboljši dosežek kvalifikacij s Sascho Lehmannom iz Nemčije. Oba sta osvojila vrhova obeh kvalifikacijskih smeri.

Zelo dobro so se odrezali Preskar, Bergant in Potočar. Preskar in Bergant sta vrh osvojila v prvi smeri in sta si razdelila deseto mesto, Potočar pa je bil na vrhu v drugi smeri za 12. dosežek kvalifikacij.

Domen Škofic je bil najboljši slovenski predstavnik v kvalifikacijah. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Dekleta niso posegla povsem po vrhu

Pri ženskah so oba vrhova kvalifikacijskih smeri osvojile tri tekmovalke, a med njimi ni bilo predstavnic domače vrste. Na vrhu so tri vodilne Italijanka Laura Rogora, Južnokorejka Chaehyun Seo in Japonka Mei Kotake.

Najboljši slovenski ženski dosežek kvalifikacij je pripadel Garnbretovi in Kramplovi, obema olimpijkama, ki sta Slovenijo avgusta predstavljali v Tokiu. Garnbretova, prva olimpijska prvakinja v športnem plezanju, in Kramplova, si delita peto mesto, z identičnima dosežkoma, obe sta vrh osvojili v prvi smeri, v drugi pa sta dosegli višino 43+.

Lukanova in Rakovčeva, ki je bila pred dvema letoma s tretjim mestom najboljša Slovenka v Kranju, sta vpisali osmo oziroma deseto mesto. Skuškova, Čoparjeva in Tarkuševa pa so kvalifikacije končale na 16., 17. in 21. mestu, kar je še zadoščalo za vsaj še en nastop.

Od aktualne ekipe v Kranju slavila le Garnbretova

Od zdajšnjih članov reprezentance se zgolj Garnbretova lahko trenutno pohvali z zmagoslavjem v Kranju. Zvezdnica vertikale je na kranjski steni zmagala leta 2017. Pred tem so za domače zmage poskrbeli Mina Markovič s štirimi zmagami, Maja Štremfelj (Vidmar) z dvema, Martina Čufar in Klemen Bečan.

V sobotnem polfinalu se bo merilo 26 tekmovalcev oziroma tekmovalk, izmed katerih se bo v finale prebila najboljša osmerica, ki se bo nato pomerila za naslova zadnjič na četrt stoletja stari kranjski steni.

Pod robom polfinala so od Slovencev ostali Tjaša Slemenšek (27.), Anže Peharc (28.), Liza Novak (30.), Katja Debevec, Andrej Polak (oba 31.), Timotej Romšak (46.) ter Žiga Zajc (48.).

Začetek finala bo v soboto ob 18. uri.