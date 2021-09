"Če tekma ne bi bila v Kranju, na njej ne bi nastopila"

"Po OI mi je motivacija povsem padla. Nihče te ne pripravi na to, kaj se bo zgodilo po OI, teden, mesec po OI. Nihče ti ne pove, kaj se dogaja s tabo takrat. Take, da ne bi bila motivirana, se ne poznam. Da bi bila 'taka mutava', ko se ti čisto nič ne ljubi. Ne maram se take, ampak tako je, taka je realna situacija. Slaba dva tedna sploh nisem plezala. Potem sem naredila nekaj treningov, tu pa tam, nekaj zadnjih treningov je bilo kar dobrih. Sem si že predstavljala, kako naj bi bilo, in se tudi malo 'napela' na steni, kar se prej nisem," je svoje občutke pred ponovno vrnitvijo na tekmovanja opisala Garnbretova.

"Pravzaprav mi je všeč, da se motivacija vrača. Ravno prav za tekmo v Kranju. Sem čisto 'na free' trenutno. Želim si, da bi dobro odplezala in pokazala tisto, za kar sem trenirala. Ne bom govorila o pričakovanjih. Želim si, da uživam na tekmi pred domačim občinstvom, da se imam res 'fajn' in da plezam, kot znam," je dodala zvezdnica svetovnega plezanja.

Po zlatu v Tokiu si je vzela nekaj premora. Foto: Anže Malovrh/STA

Na tekmo odhaja brez rednih treningov

Garnbretova si je po nastopu v Tokiu vzela nekaj premora: "Po igrah se mi je odvalil kamen od srca, tisto breme je padlo z mene, sem sproščena, po drugi strani pa ... Ko rečeš, da si olimpijski prvak, moraš nekaj pokazati. Če grem na tekmo, želim tudi tekmovati. Ne nameravam se iti, po domače povedano, tja samo kazat. Vseeno hočem odplezati in uživati. Na tekmo prihajam v drugačnem položaju, ko si res sproščen, po drugi strani pa še vedno hočeš nekaj pokazati, in zdaj, ko nisem redno trenirala, je to zame tudi malo nova situacija, ki se je veselim."

V Kranju že petindvajsetič

Premierna tekma svetovnega pokala v Kranju je bila leta 1996. Letos bo gorenjska metropola gostila 25. izvedbo tekmovanja v težavnosti. "Domača tekma. Če ne bi bilo Kranja, če bi bila katerakoli druga tekma, ne bi šla na nobeno več letos. Ker je Kranj ... Rada tekmujem tam, vedno sem tam rada tekmovala tudi kot cicibanka. To je moj poklon Kranju," je o tem, zakaj se bo udeležila tekme, povedala 22-letna Korošica.

Kot kaže, bo tekma zadnjič v zdajšnji dvorani, kjer je plezalna stena sicer stara četrt stoletja in se poslavlja z mednarodnega prizorišča. Kranjski župan Matjaž Rakovec napoveduje gradnjo novega plezalnega centra na Zlatem polju. Ta bo po najbolj optimističnih napovedih zrasel leta 2023.

Na novinarski konferenci pred tekmo v Kranju so predstavili tudi načrte za nov plezalni center. Foto: Grega Valančič/Sportida

Želi, da se tradicija nadaljuje

Plezalna šampionka poudarja, da je tekma v Kranju tudi zanjo nekaj posebnega: "Tradicija mora ostati. Kranj ima dolgo tradicijo. Na splošno v Sloveniji mora ostati svetovni pokal. Spomnim se, da mi je bilo kot cicibanki, ko sem prišla gledat tekmo, res noro. To gledati, priti do Mine (Markovič, op. p.) in Maje (Vidmar, op. p.). Meni je bilo to vau, bila sem najsrečnejši otrok na svetu. To mora ostati."

Po njenem velikem olimpijskem uspehu povsod po Sloveniji napovedujejo gradnjo plezalnih centrov: "To je samo dobro. Za to tudi delaš. Da bodo imele mlajše generacije pogoje, ki jih ti nisi imel, ko si bil toliko star. To je samo dobro. Da se šport razvija, da bodo imeli vsi možnost poskusiti plezati."

Garnbretova si želi tudi, da bi se čim prej uresničile napovedi o gradnji reprezentančnega plezalnega vadbenega centra v Ljubljani, v katerem bi lahko uprizarjali simulacije tekem in trenirali.