Klančarjeva dvakrat blizu državnega rekorda, odlična tudi Šeglova

Slovenske plavalke so na mednarodnem mitingu v Gradcu v petek dosegle tri zmage. Najbolj je izstopala Olimpijina Neža Klančar, ki se je slovenskemu rekordu približala na 50 m prosto in delfin, Janja Šegel iz ravenskega Fužinarja pa je osebni rekord na 100 m hrbtno popravila za več kot sedem desetink sekunde.

Plavalke pred bližnjim evropskim prvenstvom v Budimpešti prihajajo v vrhunsko formo. Klančarjeva je ob zmagi na 50 m prosto s 25,20 osebni in slovenski rekord zgrešila za osem stotink sekunde, na 50 m delfin je s 26,38 zgrešila rekord Velenjčanke Nastje Govejšek za tri stotinke sekunde.

"Zdaj se končno spogledujem tudi z rekordom na 50 m delfin. Vedela sem, da sem zelo hitra in upam, da bom rekord odplavala na evropskem prvenstvu. Zelo zadovoljna pa sem tudi z nastopom na 50 m hrbtno, saj je to moj drugi najboljši dosežek v karieri," je po tekmi za STA povedala Klančarjeva in razkrila, da ima v Avstriji velike načrte tudi na 100 m prosto: "Glede na hitrost, ki sem jo prikazala danes, mislim, da grem lahko blizu rekorda."

Janja Šegel je z izidom 1:02,40 prvič v karieri prebila mejo 1:03 na 100 m hrbtno in se na večni slovenski lestvici prebila na drugo mesto za Anjo Čarman. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Odlična je bila tudi Šeglova, ki je z 1:02,40 prvič v karieri prebila mejo 1:03 na 100 m hrbtno in se na večni slovenski lestvici prebila na drugo mesto za Anjo Čarman. Ob tem je osvojila tretje mesto na 50 m prosto.

"Zelo sem vesela, saj sem po dveh letih končno spet dosegla osebni rekord na 100 m hrbtno. Že zjutraj sem čutila, da mi gre dobro in popoldan sem to potrdila in bila celo hitrejša, kot sem pričakovala. Tudi v 'kravlu' mi je šlo odlično, saj sem tudi tam dosegla osebni rekord. Optimistično lahko čakam najpomembnejše tekme, saj forme za to tekmo nisem tempirala."

Ob tem je Ravenčanka Daša Tušek osvojila drugo mesto na 400 m prosto, drugi je bil tudi Triglavan Sašo Boškan na 100 m hrbtno, Primož Šenica Pavletič iz Ljubljane je v tej disciplini stopničke zgrešil samo za eno mesto. Olimpijin Jaka Pušnik je bil tretji na 200 m prosto.

