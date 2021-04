Klančarjeva v Kranju hitra na 50 m prosto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Pravkar sem z višinskih priprav, kjer smo delali zelo dobro, s trenerjem sva se posvečala prav hitrosti, kar se je pokazalo tudi danes v Kranju. Zdaj je treba formo do evropskega prvenstva le še pravilno dvigniti," je bila z dosežkom zadovoljna mlada Ljubljančanka, ki se na EP odkrito spogleduje s polfinali na 50 in 100 m prosto, s kančkom sreče tudi na 50 m delfin.

Tudi z dosežkom na 100 m prosto je bila Klančarjeva po napornih pripravah in dolgi poti iz Francije zelo zadovoljna. "Treba je vedeti, da smo plavali le enkrat in to dopoldan, zato je dosežek v redu."

Že prihodnji teden jo v Gradcu čaka nov test, na evropskem prvenstvu maja v Budimpešti pa si želi tudi normo za prvi nastop na olimpijskih igrah v karieri. "Vem, da je zastavljena norma dosegljiva, a je to treba seveda pokazati v bazenu in imeti tudi pravi dan. Sem samozavestna, posebej po odličnih pogojih na višinskih pripravah, saj se je Francija med našimi pripravami zaprla, zato smo bili na koncu v centru skoraj sami in imeli na voljo vso infrastrukturo."

Zelo dobro je nastopila tudi Ravenčanka Janja Šegel, ki je na 200 m prosto dosegla izid 2:00,59, ob tem pa je osvojila še drugi mesti na 50 in 100 m prosto.

V moški konkurenci je s tremi zmagami in maratonskimi šestimi nastopi izstopal domači plavalec Sašo Boškan.

Preberite še: