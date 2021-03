Plavalci v Franciji v težavah s koronavirusom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska plavalna reprezentanca bi morala konec tedna nastopiti na močnem mednarodnem mitingu v Nici in nato odpotovati na višinske priprave. Zaradi okužbe s koronavirusom so se načrti uresničili le delno.

Na izredno močnem mitingu je preboj na stopničke uspel le ravenski plavalki Janji Šegel, ki je na 200 metrov prosto s časom 2:00,18 osvojila tretje mesto, že v predtekmovanju pa je premagala tudi mejo dveh minut.

V finalu je dvakrat nastopila tudi specialistka za prsni slog Tjaša Vozel, v okviru načrtov sta plavali mlada Daša Tušek in daljinska plavalka Špela Perše. Omenjena četverica se je odpravila tudi na višinske priprave.

Peter John Stevens znova vadi v domačem Triglavu. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Zaradi okužbe z novim koronavirusom se je zapletlo pri ljubljanskem delu odprave - Primož Šenica Pavletič, Jaka Pušnik in Neža Klančar. Zadnja si je sicer v petek priborila finale na 50 metrov delfin, popoldne pa so ji že prepovedali nastop. Moški del sploh ni smel na tekmo.

Na srečo so v reprezentanci lahko rešili zaplet okrog okužbe s predčasnim odhodom domov, kjer trojico čakata karantena in testiranje, nato pa v primeru negativnih testov tudi novi trening v pripravi na evropsko prvenstvo in poletne olimpijske igre. Na novo se bodo postavili tudi načrti za priprave.

Preostali reprezentanti so doma. Peter John Stevens znova vadi v domačem Triglavu, Katja Fain in Martin Bau v mariborskem Braniku. Fainova bo višinske priprave opravila v Turčiji.

Pretekli konec tedna je dobro nastopala tudi Radovljičanka Tjaša Pintar. Na finalu študentskega prvenstva NCAA v ZDA je bila nepogrešljiva članica štafete univerze Tennessee, s katero si je priplavala dve uvrstitvi med najboljših osem.