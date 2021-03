Plavalci zaradi stroškov ostali brez mitinga na Ravnah

"Osnovna težava je testiranje. Ne pri plavalcih, ampak pri sodnikih in vseh ostalih sodelujočih. V praksi bi to za večino pomenilo kar dve testiranji, saj tekmovanje traja dva dni in strogo gledano petkovi testi v nedeljo popoldan ne bi bili več veljavni. Zaradi vseh testiranj in težav z organizacijo bi to tudi stroškovno pomenilo, da delamo tekmovanje z izgubo in smo miting odpovedali," je za STA pojasnil Matija Medvešek iz ravenskega kluba.

Zadnja slovenska plavalna tekma tako ostaja oktobrsko državno prvenstvo. "Takoj ko bo to možno in če bo med klubi interes, bomo smo na Ravnah pripravljeni narediti nov miting," še dodaja Medvešek.

Ta razkriva, da si klub v tem obdobju enostavno ne more privoščiti organizacije tekmovanja, za katerega se vnaprej ve, da finančno ne bo pokrito. "Zaradi pandemije in odpadlih treningov nam manjkajo prihodki. Ne le letos, v zadnjih dveh letih nam manjkajo tudi prihodki z naslova plavalnih tečajev in novih vpisov v klub. Gre za 20 do 30 otrok na leto," še dodaja trener nekdanjega asa Damirja Dugonjića.

Najboljši slovenski plavalci so sicer že poiskali nadomestno rešitev in bodo konec tedna na miting odpotovali v Bratislavo.

