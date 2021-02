Plavalci na letošnjem EP brez gledalcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropsko prvenstvo v plavanju in drugih vodnih športih, ki so ga zaradi pandemije novega koronavirusa iz lanskega prestavili na letošnje leto, bodo v Budimpešti med 10. in 23. majem pripravili po predvidenem programu, le da ob Duna Areni v madžarski prestolnici ne bo gledalcev, je sporočila Evropska plavalna zveza (Len).