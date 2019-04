Slovenski trio z izjemno popotnico v finale

Po današnjem polfinalu tretje tekme svetovnega pokala športnih plezalcev in športnih plezalk na balvanih je jasno, da bo Slovenija imela v finalu kar tri predstavnike. V zadnji krog tekmovanja na prvi postaji kitajske turneje v kitajskem Chongqingu so se prebili Janja Garnbret in Katja Kadić v ženski in Anže Peharc v moški konkurenci.

Vsi trije slovenski finalisti so se odlično izkazali v davišnjem polfinalu, ki je potekal v za Slovence zelo zgodnjih urah, ter so zasedli najboljša mesta. Najboljši dosežek v polfinalu je pričakovano pripadel najboljši Slovenki, številki ena svetovnega plezanja, Janji Garnbret, ki je na poti do finala preplezala vseh devet smeri do vrha, pet v kvalifikacijah in štiri v polfinalu, v najmanj poskusih.

Garnbretova lovi svojo še tretjo zmago letos, potem ko je konkurenco ugnala že na uvodni tekmi sezone v švicarskem Meiringenu ter nato še v Moskvi.

Še nikoli tako visoko

Drugi najboljši dosežek polfinala je pripadel Katji Kadić, ki je le malenkost zaostala za zvezdniško reprezentančno kolegico. Kadićeva je prav tako imela na svojem računu štiri vrhove smeri. Le slovenski plezalki sta sicer v polfinalu rešili vse štiri balvanske probleme.

Katja Kadić v polfinalu tako visoko še ni bila. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Kadićeva bo plezala v svojem prvem finalu letos. Tako visoko po polfinalu še ni bila nikoli. Prav tako še nima stopničk na tekmah najvišje ravni.

Lučka Rakovec je tekmovanje končala na 12. mestu, Vita Lukan pa je slovenske nastope med ženskami zaokrožila na 15. mestu. Mia Krampl je v kvalifikacijah osvojila 23. mesto.

Peharc prvič s prvega mesta

Najboljši v moškem polfinalu je bil Anže Peharc, ki je precej izboljšal svoje izhodišče iz kvalifikacij, ko je bil deveti. Peharc je za finale osvojil dva vrhova smeri od štirih ter eno cono.

Anže Peharc je bil v polfinalu najboljši v moški konkurenci. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Enaindvajsetletni Tržičan bo drugič letos nastopil v finalu, potem ko se je med najboljših šest uvrstil že v Moskvi, kjer je bil četrti, kar je bil njegov najboljši dosežek doslej v svetovnem pokalu. Prvič med člani bo v finalu napadal s prvega mesta po polfinalu.

Peharc na tekmah svetovnega pokala še nima stopničk, zato pa je pred dvema letoma na evropskem prvenstvu v Münchnu osvojil bron na balvanih.

Gregor Vezovnik je v polfinalu zasedel osmo mesto in je za malenkost zgrešil šesterico najboljših.

Najboljši slovenski plezalec na balvanih Jernej Kruder, ki je zmagal na zadnji tekmi svetovnega pokala v Moskvi, je bil v kvalifikacijah neuspešen, bil je 34.

