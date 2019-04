Slovenke odlične v kvalifikacijah na Kitajskem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V kitajskem Chongqingu so potekale kvalifikacije svetovnega pokala v športnem plezanju v balvanih, v ženski konkurenci sta Slovenki Janja Garnbret in Katja Kadič vsaka v svoji skupini zasedli prvo mesto. Polfinale in finale bo v nedeljo.