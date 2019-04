Janja Garnbret: Dvojka na začetku moje starosti očitno le nekaj pomeni #intervju

"Pred začetkom sezone je vedno težko. Nikoli ne moreš vedeti, kako dobro je pripravljena konkurenca, niti nimaš pravega občutka o tem, kam spadaš. Za zdaj lahko rečem, da so dekleta čez zimo zelo dobro trenirala," o svoji konkurenci razmišlja najbolj dominantna športna plezalka zadnjega obdobja Janja Garnbret, ki se danes na Kitajskem meri v hitrostnem plezanju. V kvalifikacijah je nastopilo sedem Slovencev, poleg Garnbretove še Jernej Kruder, Anže Peharc, Lučka Rakovec, Vita Lukan, Katja Kadič in Mia Krampl.

Športnoplezalna karavana se je danes ustavila na Kitajskem, kjer jo v 14 dneh čakajo štiri preizkušnje, dve v hitrostnem in dve v balvanskem plezanju. Tekmovalci se v Chongqingu pravkar merijo v hitrosti, jutri in v nedeljo pa jih čakajo še balvani. Tam bo glavna favoritinja za zmago nedvomno slovenska športna plezalka Janja Garnbret, ki je na obeh predhodnih balvanskih tekmah zmagala. Pri 20 letih ima na svojem računu že 21 zmag v svetovnem pokalu in tri naslove svetovne prvakinje (v težavnosti, balvanih in kombinaciji).

Sezono je odprla z balvansko zmago v Meiringenu v Švici. Foto: Luka Fonda

Obe zmagi, tako v Meiringenu v Švici kot v Moskvi, sta bili na prvi pogled doseženi zelo suvereno, skorajda zlahka, z izjemo prvega balvana v finalu uvodne tekme. Tudi za vas?

Pred začetkom sezone v svetovnem pokalu je vedno težko. Nikoli ne moreš vedeti, kako dobro je pripravljena konkurenca, niti nimaš pravega občutka, kam spadaš. Za zdaj lahko rečem, da so dekleta čez zimo očitno zelo dobro trenirala in da so vrhunsko pripravljena.

Za Meiringen lahko rečem, da sem tja odpotovala samo plezat in uživat, na koncu pa sem se za zmago morala kar precej potruditi.

Finale balvanov v Meiringenu:

V Meiringenu ste imeli nekaj težav na prvem balvanu, za nameček ste začeli še krvaveti iz prsta, zaradi česar ste morali najprej poskrbeti za poškodbo z lepilnim trakom. Vmes so se štiri minute, ki jih imate plezalci v finalu na voljo za en balvan, neusmiljeno iztekale. Koliko vas je to vrglo iz tira?

Da, na prvem balvanu v Meiringenu sem naredila napako, nogo bi morala postaviti višje, a me vse skupaj ni vrglo iz tira, niti mi ni povzročilo frustracij, čeprav mi običajno jih. Morda je bil moj pristop do tekme tokrat drugačen, uspelo mi je ohraniti povsem mirno glavo, kar je v primeru, ko ti ne gre, še kako pomembno.

Preberite še: intervju z Jernejem Kruderjem:

Tudi krvavitev me ni tako zmotila. Ni šlo za klasično krvavitev na blazinicah, ampak na zgornji strani prsta, tik ob nohtu. Mislim, da sem si obnohtno kožico preveč postrigla (smeh, op. a.), in ko sem s hrbtno stranjo roke podrsala ob steno, se je rana odprla. Pravila narekujejo, da ne smeš plezati z odprto rano, in dokler tega ne rešiš, ne smeš v steno, ura pa seveda teče naprej, kar je dokaj neprijetno.

Prispevek Gašperja Bolharja/Planet TV o Jerneju Kruderju in Janji Garnbret:

Po prvem balvanu v Meiringenu sem si preprosto dopovedala, da se je zgodilo, kar se je, in da moram na naslednjih štirih balvanih prikazati vse, kar znam. Z ničimer se nisem obremenjevala. Morda se pozna, da se moja starost zdaj začenja s številko 2 (marca je dopolnila 20 let, op. a.), in verjetno sem res bolj zrela kot prej. Še sama ne vem, kako mi je uspelo ohraniti mirno glavo. Še enkrat sem se na novo naučila, da ni konec, dokler se ne lotiš zadnjega balvana.

V Moskvi je bila zgodba nekoliko drugačna: tam so bile na primer smeri v kvalifikacijah tako težke, da so se postavljavci verjetno kar malo ustrašili, da v finalu nobena od deklet ne bo splezala do vrha, zato so postavili lažje smeri. Hkrati je bil to podatek, da bo treba vse balvane preplezati do vrha, če bo le mogoče, že v prvem poskusu. Pošteno sem se morala zbrati, vedela sem, da ne smem delati napak. Na koncu sem bila res zelo vesela, da mi je to tudi uspelo.

"Čutim, da se od mene pričakuje, da bom preplezala vsak balvan, najbolje kar v prvem poskusu. Vem pa tudi, kako je, ko so vse oči uprte vate, tebi pa ne gre." Foto: Samo Vidic/Red Bull Kako vam uspe ohraniti trezno glavo? V finalu, kjer plezalci plezate vsak posebej, so oči uprte v vas. Ste od nekdaj tako psihološko trdni?

Ne, nisem in prepričana sem, da se bom na kakšni od prihodnjih tekem zmedla.

Čutite pričakovanja drugih?

Absolutno! Čutim, da se od mene pričakuje, da bom preplezala vsak balvan, najbolje kar v prvem poskusu. Vem pa tudi, kako je, ko so vse oči uprte vate, tebi pa ne gre.

Kaj pa vem, v Meiringenu se mi je uspelo res sprostiti, predstavljala sem si, da je občinstvo na moji strani in da so prišli na tekmo zato, da mene oz. nas podprejo.

Omenili ste, da so tudi tekmice zelo dobro pripravljene. So kakšna nova imena, na katera je treba biti še posebej pozoren? V finale Meiringena se je uvrstila 16-letna Avstralka Oceania Mackenzie, dobro pripravljena se po poškodbi vrača Britanka Shauna Coxey, ki je na obeh tekmah pristala na stopničkah.

Res je, Shauna se je vrnila, tudi Akiyo (Noguchi, op. a.) je tako kot vedno vrhunsko pripravljena, Fanny Gibert je še boljša kot lani, tudi Petra Klingler … Lahko rečem, da se je dvignila kar celotna raven pripravljenosti v ženski konkurenci. Že za finale moraš plezati res zelo dobro.

Kar zadeva Oceanio, pa sem že slišala zanjo, ne spomnim pa se, da bi zelo izstopala že v mladinski konkurenci.

V Moskvi se je v finale uvrstila tudi vaša reprezentančna kolegica Lučka Rakovec. Ali to finalu da dodaten čar?

Nedvomno je to super občutek, Lučkinega dosežka sem bila res zelo vesela. Odlično je plezala in finale si je res zaslužila. Če bi bilo po moje, bi bile tako ali tako vse Slovenke v finalu (smeh, op. a.).

Zanimivo, prenos tekme na spletu sta za Mednarodno zvezo za športno plezanje strokovno komentirala slovenska plezalca Katja Kadič in Gregor Vezonik.

Res je, sami Slovenci (smeh, op. a.)

Slovenski športni plezalci po izjemnem izkupičku v Moskvi: Garnbretova in Jernej Kruder sta stopila na najvišjo stopničko, Anže Peharc in Lučka Rakovec pa sta uspeh dopolnila s 4. mestom. Foto: Urh Čehovin

Tudi sami ste omenili, da z dvojko na začetku svojih let postajate vse bolj zreli. Kako vas jemlje konkurenca?

Zdaj nisem več "ta mala", ampak veteranka (smeh, op. a.)

Na večini tekem svetovnega pokala bo v letošnji sezoni na sporedu tudi tekma v hitrostnem plezanju. Kako ste se v Moskvi znašli v tej atletski disciplini?

Za zdaj sem zadovoljna, v Moskvi sem dosegla svoj osebni rekord (10:05). Glede hitrosti imam dober občutek. Računam, da mi bo po še nekaj treningih uspelo plezati pod deset sekund (stena za hitrostno plezanje je standardizirana in meri 50 metrov, oprimki so vedno postavljeni enako, op. a.).

Ste že odkrili pravo beto (različica, po kateri plezalec spleza do vrha, op. a.)?

Da, različico, ki mi najbolj ustreza, sem našla, zdaj me čaka samo še piljenje hitrosti.

Garnbretova ima na Instagramu več kot sto tisoč sledilcev. Foto: Instagram

Prejšnji teden ste na svojem profilu na Instagramu dosegli okroglih sto tisoč sledilcev. Kaj vam to pomeni?

Da, neverjetno. Največji preskok v številu sledilcev se je zgodil leta 2015, ko sem s 15 leti nastopila na tekmi La Sportiva Legends Only. To je bilo moje prvo večje tekmovanje. Takrat sem kar čez noč dobila dva tisoč sledilcev in od takrat se to samo še stopnjuje. V Moskvi sem jih po mojem mnenju dobila tri tisoč, pa dva tisoč v Meiringenu. Na teh dveh tekmah se je številka res znatno povečala, sicer na narašča konstantno.

Med tekmo v Moskvi in naslednjo na Kitajskem je minilo 12 dni. Kaj počnete v vmesnem obdobju, če tokrat izjemoma odmislimo treninge?

Po Moskvi sem si vzela dva dni premora, kar ni veliko, zame pa. Kaj počnem? Večinoma res samo treniram in ne bi počela nič drugega. Če mi ostane kaj časa, si z Domnom (Škoficem, prav tako vrhunskim športnim plezalcem, op. a.) privoščiva sprehod ali izlet.

"Kaj počnem v prostem času? Večinoma res samo treniram in ne bi počela nič drugega." Foto: Samo Vidic/Red Bull

Kaj pa japonščina? Kako napredujete?

Priznam, da sem trenutno nanjo kar malo pozabila.

Potem ste v fazi, ko vam aplikacija že pošilja obvestila, da ste jo zanemarili.

Res je, zdaj sem že v fazi, ko dobivam obvestila: "This reminder doesn't seem to be working." (V prevodu: "Obvestilo očitno ne deluje.")