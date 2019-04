"Da, Instagram je dokaj realen pokazatelj tega, kar počnem v življenju" #intervju

Jernej Kruder je zelo obetavno krenil v novo sezono svetovnega pokala v športnem plezanju. Po uvodni balvanski tekmi v švicarskem Meiringenu, kjer je pristal na 11. mestu, je že na naslednji postaji v Moskvi suvereno nadvladal vso konkurenco, vključno s Čehom Adamom Ondro, za mnoge najboljših plezalcem na svetu.

Z 28-letnim Celjanom, ki je tako kot Janja Garnbret ambasador slovenskega balvanskega mastersa Triglav The Rock Ljubljana (25. maj 2019), smo se pogovarjali v času njegovega popotovanja proti Kitajski.

V Chongqingu na Kitajskem bo danes na sporedu druga preizkušnja v hitrostnem plezanju v tej sezoni. Kruder se bo skušal približati svojemu osebnemu rekordu (7.42 sekunde). Foto: Urban Urbanc/Sportida

Danes se v Chongqingu na Kitajskem s preizkušnjo v hitrostnem plezanju, drugo v tej sezoni, nadaljuje sezona svetovnega pokala v športnem plezanju. Hitrost je disciplina, ki je slovenskim plezalcem najmanj domača, saj jo trenirate šele zadnje obdobje, odkar je znano, da bo hitrost ena od treh disciplin, ki bodo, združene v olimpijsko kombinacijo, del olimpijskega sporeda v Tokiu. Na prvi letošnji hitrostni tekmi v Moskvi ste standardizirano 50-metrsko povsem navpično steno preplezali v času 7.7 sekunde (svetovni rekord Iranca Reze Alipourja znaša 5 sekund in 48 stotink), kar je zadostovalo za 53. mesto. Kako zadovoljni ste bili z doseženim časom?

Načeloma se glede hitrostnega plezanja počutim dokaj dobro in sem prepričan, da, če opravim še nekaj treningov, lahko računam, da bi steno lahko splezal v manj kot sedmih sekundah in pol.

Za zdaj še ne pričakujem nemogočega, zavedam se, da je za mano premalo treningov hitrosti, verjamem pa, da se mi lahko nasmehne tudi sreča, potem pa je mogoče marsikaj.

No, po drugi strani pa sem ga ravno zadnjič na tekmi državnega prvenstva polomil, saj sem prehitro štartal in na koncu pristal na 4. mestu.

Moj trenutni osebni rekord je 7.42 sekunde, dosegel pa sem ga na treningu, kjer mi gre za zdaj malo bolje kot na tekmah.

Kruder v družbi Janje Garnbret, zmagovalke obeh letošnjih tekem v balvanih, ter Anžeta Peharca in Lučke Rakovec, ki sta v Moskvi osvojila 4. mesto. Foto: Urh Čehovin

Kaj lahko na podlagi prvih dveh tekem v balvanskem plezanju rečete o konkurenci? Lani je bil vrh zelo zgoščen, na osmih tekmah se je na 1. mestu zvrstilo kar osem različnih imen.

Glede na prvi dve tekmi se mi zdi, da bo situacija precej podobna lanski. Na vrhu se podobno kot lani obrazi menjajo, edino Adam Ondra (1. v Meiringenu in 2. v Moskvi), ki je lani manjkal v svetovnem pokalu, je bolj konstanten.

Prvo tekmo v Meiringenu ste začeli z 11. mestom, v Moskvi ste zmagali. Koliko je rezultatski izkupiček odvisen od vrste balvanskih problemov, od dnevnega razpoloženja, …

Z obema rezultatoma sem zelo zadovoljen, na obeh tekmah sem dal vse od sebe. Tako kot se mi je v Meiringenu zgodilo, da sem za las obstal v polfinalu, se mi je v Moskvi posrečilo, da sem za las ujel najboljših šest v finalu.

Morda je bilo v Meiringenu malo težje, ker smo bili še bolj zgoščeni na istem nivoju, 15 nas je splezalo dva balvana. Tudi v Moskvi je bilo sicer podobno, s tem da sem se v polfinalu res slabo počutil, a je bila sreča tokrat na moji strani, uspel sem se uvrstiti v finale in potem zmagal. Žal mi je za Meiringen, balvani so res dobro izgledali.

Adam Ondra na zadnjem finalnem balvanu v Meiringenu, ki mu razen njega, ni bil kos nihče (od 3:50 naprej):

Bi vam ustrezal zadnji balvan v Meiringenu, ki ga je splezal edino Ondra in to z največjo lahkoto.

Težko rečem, ker ne vem, kako široka je bila odprtina. Verjamem pa, da bi imel malo več možnosti kot Japonci, saj sem že plezal v ZDA, ker so v stenah podobne poči.

V Moskvi ste v finalu plezali prvi, saj ste se med najboljših šest uvrstili s šestim dosežkom polfinala. Vam je lažje plezati kot prvi?

Da, glede na to, da sem tudi lani v Meiringenu plezal prvi, opažam, da mi takšna štartna pozicija ustreza. Tudi če štartaš zadnji sicer ni nemogoče, a je precej težje, veliko več je pritiska.

Foto: Luka Fonda

Koliko v izolacijski coni slišite vrveža, ki se dogaja v glavni dvorani?

Če imaš srečo ali dobre slušalke in MP3, lahko vsaj malo izklopiš, a se mi zdi, da kljub vsemu vedno vsaj malo slišiš, kaj se dogaja.

Če že drugega ne, pa vidiš vsaj to, kako hitro se plezalci menjajo v steni. Če jih dolgo ni (v finalu imajo za en balvan na voljo štiri minute) pomeni, da so se z balvanom kar dobro namučili, če pa se zamenjajo že po minuti, potem lahko sklepaš, da ni zahteven.

Sicer pa vsakršna informacija o balvanu prinaša dodaten pritisk, če pa te informacije nimaš, in plezaš kot prvi, potem plezaš povsem neobremenjeno. Greš all-in in kar je je.

Kruder v finalu balvanske tekme v Moskvi:

Kaj pa ko vi plezate, slišite, kaj se dogaja za vašim hrbtom? Navijaška atmosfera na balvanskih tekmah je običajno precej razgreta.

Načeloma me to ne moti, ko plezam sem namreč povsem osredotočen na gibe. Mi je pa všeč, da se na temah nekaj dogaja.

Spomnim se na primer lanske tekme v Moskvi, kjer so bili navijači in napovedovalci obveščeni, da njihove plezalce hrup moti, zato so to upoštevali, atmosfera pa je bila res dolgočasna. Morda je bilo to dobro za ruske plezalce, medtem ko imam sam raje, če se nekaj dogaja. Da vem, da je akcija.

V svetovnem pokalu ste prisotni že vrsto let, nabrali ste si ogromno izkušenj. Vas danes še kaj lahko zmoti, dekoncentrira? Morda krvavitev na prstu, kar se je Janji Garnbret zgodilo na prvi letošnji tekmi v Meiringenu? Ko si je v finalu zaradi krvavitve morala zalepiti prst, ura pa je medtem neusmiljeno tekla naprej. Vas lahko še kaj vrže iz tira?

Mislim, da sem že prišel do točke, v kateri sem sposoben plezati tekmo in pri tem uživati, ne pa plezati samo zato, da bom na tekmi zmagal. Sam sem zelo zadovoljen že z uvrstitvijo v finale, kar je pomemben dosežek, v finalu pa tako ali tako nikoli ne veš, kaj te čaka. Lahko so balvani, ki ti ležijo, lahko pa je ravno obratno.

Mislim, da je dovolj že to, da se sprijazniš, da ni najbolj pomembna uvrstitev, ampak ogromno pomeni že to, da si v finalu. Tudi če gre kaj narobe, če bi prišlo do krvavitve, pa se mi to na umetnih stenah redko zgodi, - očitno je moja koža na blazinicah bolj elastična kot pri ostalih -, mislim, da se s tem ne bi preveč obremenjeval. Enostavno bi poskusil to, kar bi lahko.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Koliko sploh trenirate na umetnih stenah? Ob pogledu na vaš Instagram gre sklepati, da večino časa preživite v skali, ali pa Instagram ni ravno realen pokazatelj.

Da, Instagram je dokaj realen pokazatelj tega, kar počnem v življenju. Imam srečo, da sem se z reprezentančnimi trenerji uspel dogovoriti, da mi ni treba biti prisoten na vseh treningih, ampak se moram udeležiti samo izbornih.

V 'plastiko' grem samo takrat, ko je vreme tako slabo, da mi drugega niti ne preostane. Takrat se zapeljem do Ljubljane ali Gradca … sicer pa imamo res veliko tekem in že samo zaradi njih na 'plastiki' preživim kar nekaj časa.

Foto: Instagram

Kje je vaš skalnati dom? Veliko časa preživite v Ospu, verjetno tudi kje bližje domu …

Da, veliko časa sem preživel v plezališču Kotečnik, pa sem ga zdaj že kar malo prerasel, pa tudi okrog Laškega imamo kar nekaj sten, ki mi predstavljajo velik izziv.

Janja Garnbret je med mladimi plezalci velik magnet, predvidevam, da opazijo tudi vas. Vas opazujejo med treningom, študirajo vaše gibe?

Se zgodi, seveda pa ne tako pogosto, kot se to dogaja Janji. Bolj se to opazi na Instagramu kot pa v plezalnih centrih, kamor res bolj redko zaidem.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Že nekaj let ste glede treningov sam svoj gospodar. Kako dolgo ste že brez trenerja?

V bistvu nikoli nisem zares delal s trenerjem. Nekaj časa sem sicer sodeloval z Romanom Krajnikom (zdajšnjim selektorjem avstrijske plezalne reprezentance, prej slovenske, op. a.), v obdobju, ko sem osvojil 2. mesto na svetovnem prvenstvu v balvanih leta 2014 …

Imeli smo sicer nekaj trenerjev in prav gotovo sem tudi od njih veliko odnesel, bi pa rekel, da sem bil vedno preveč samosvoj in trmast in nisem dolgo zdržal z njimi (smeh, op. a.).

Kdo vam pomaga na področju psihološke priprave? Ste sam svoj mojster glede tega?

Da, sam sem svoj psiholog, nimam ne trenerja, ne strokovnjaka za prehrano. Sam sem ugotovil, kako najlažje delam to, kar delam in kako to lahko delam čim bolje. Videti je, da deluje (smeh, op. a.).

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Kako se opazi vrnitev Adama Ondre v svetovni pokal? Spremljate njegov vlog, ki ga na svojem YouTube kanalu objavlja vsak ponedeljek?

Če povem po pravici, niti ne vem, kaj se dogaja, morda sem egoističen, ampak res ne spremljam, kaj se dogaja drugim. Delam zase, pridem na tekmo in odplezam po svojim zmožnostih. Nerad opazujem kaj počnejo drugi, saj potem prehitro začnem "najedat" samemu sebi, češ, da bi tudi sam moral početi kaj podobnega. Mislim da je to, kar počnem sam, najbolj pomembno.

Vam je pa verjetno veliko pomenilo, da se je v finale tekme v Moskvi uvrstil še en Slovenec. Anže Peharc je bil na koncu odličen četrti.

Seveda! Z Anžetom sva res dobra prijatelja. Pri njem najbolj občudujem njegovo pozitivnost in energijo, ki jo ima res veliko. Ve, kako težko se je uvrstiti v finale in ni razočaran, če se mu ne poklopi. Mislim, da se je dokopal do podobnega zaključka kot jaz, to je, da je treba v plezanju uživati, s tem pa pridejo tudi rezultati.

Jernej Kruder in Janja Garnbret sta ambasadorja balvanskega mastersa Triglav The Rock Ljubljana in med drugim zadolžena tudi za vabljenje tudi plezalcev. Foto: Igor Šukur

Za konec se ustaviva še pri balvanskem mastersu Triglav The Rock Ljubljana, ki bo 25. maja na Kongresnem trgu (kvalifikacije bodo dan prej v Bolder sceni) … Z Janjo Garnbret sta ambasadorja tekmovanja, kar pomeni, da sta na nek način zadolžena tudi za vabljenje tujih plezalcev. Kako uspešna sta za zdaj?

Žal ni vse v mojih rokah. Japonci imajo ravno v tistem terminu državno prvenstvo, ki bo že odločalo o potnikih za olimpijske igre (enega kandidata lahko sami izberejo), tako da se bodo vsi borili za to mesto in jih v Ljubljano žal ne bo.

Bo pa zagotovo prišel Korejec Jongwon Chon (svetovni podprvak v balvanih), Alexey Rubtsov iz Rusije, … za druge pa še ne vem. Kar nekaj jih ima namreč v tistem času reprezentančne obveznosti, ampak še ne bom odnehal.