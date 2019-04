Janja Garnbret podira mejnike tudi v hitrosti: prvič pod 10 sekundami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Janja Garnbret se najboljšim približuje tudi v hitrostnem plezanju, Slovencem manj znani in domači plezalni disciplini. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Najboljša športna plezalka zadnjih let, Janja Garnbret, ki prevladuje v svetu balvanskega in težavnostnega plezanja, je to sezono naredila tudi velikanski napredek v hitrostnem plezanju. Na današnji tekmi svetovnega pokala v hitrostnem plezanju v kitajskem Chongqingu se sicer ni uvrstila v izločilne boje, je pa vpisala svoj najboljši dosežek doslej v tem tekmovanju. Časomerilec se je pri njenem nastopu ustavil pri 9,463 sekunde. Pred tem je njen rekord znašal 10,05 sekunde.