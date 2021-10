Kitajec Hu zadnji dan do dveh naslovov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S petimi posamičnimi odločitvami se je danes v japonskem Kitakyushuju končalo jubilejno 50. svetovno prvenstvo v gimnastiki. Zadnji dan SP je do dveh zlatih kolajn prišel Kitajec Xuwei Hu, ki je slavil na bradlji in drogu. Dveh kolajn sta se razveselila tudi Filipinec Carlos Yulo ter Japonka Mai Murakami.

Hu pred tem na prvenstvih še ni osvojil kolajne, tokrat pa je zadnji dan poskrbel za kar dve zlati za Kitajsko, tudi tokrat najbolj uspešno državo na SP v gimnastiki s petimi zlatimi odličji ter skupno osmimi medaljami.

Hu je najprej slavil na bradlji, potem ko je z oceno 15,466 ugnal Filipinca Yula (15,300). Tretji je bil še en Kitajec Cong Shi (15,066). Hu je nato v zadnji panogi, na drogu, slavil še drugič, in sicer z oceno 15,166. Tokrat se mu je najbolj približal domačin Daiki Hashimoto (15,066), bron pa je osvojil Američan Brody Malone (14,966).

Yulo, srebrn na bradlji, je sicer pred tem slavil na preskoku in tako drugič v karieri osvojil zlato, potem ko je pred dvema letoma v Stuttgartu slavil na parterju. Tokrat je predvsem z drugo izvedbo na preskoku na koncu za pet stotink točke prehitel domačina Hidenobuja Yonekuro (14,866), dobri dve desetinki za Japoncem pa je zaostal bronasti Andrej Medvedjev (14,649).

Na gredi dvojno slavje domačink

Na gredi sta za dvojno veselje domačega občinstva poskrbeli Urara Ashikawa in Mai Murakami. Ashikawa je z oceno 14,100 za tri desetinke točke ugnala Nemko Pauline Shäfer-Betz, še nekaj več pa je zaostala Murakamijeva (13,733). Za 18-letno Ashikawo je to prva zlata kolajna na velikih tekmovanjih, pred tem je dvakrat slavila na tekmah svetovnega pokala.

Je pa Murakamijeva nato na parterju z oceno 14,066 prišla do zlate kolajne, potem ko je po uspešni pritožbi japonske reprezentance za 0,066 točke ugnala Rusinjo Angelino Melnikovo. Bron je pripadel Američanki Leanne Wong (13,833).

Na SP je bogato kariero sklenil Sašo Bertoncelj. Foto: Guliverimage

Slovenci tokrat brez finala

Na SP na Japonskem so nastopili trije slovenski telovadci, a so vsi ostali brez finalnih nastopov. V kvalifikacijah je bila Tjaša Kysselef 14. na preskoku in 81. na gredi, Sašo Bertoncelj pa v svojem zadnjem nastopu v karieri 15. na konju z ročaji. V kvalifikacijah mnogoboja je Lucija Hribar končala na 38. mestu.