Brazilka nedaleč od drugega zlata, Italijan pisal zgodovino

Na konju z ročaji, kjer je Bertoncelj na svoji zadnji tekmi kariere zasedel 15. mesto, je v finalu najboljše osmerice zmagal Stephen Nedoroscik, ki je zbral 15,266 točke, srebro pa sta si razdelila domači adut Kaya Kauzuma in Kitajec Weng Hao s 14,900 točke.

Na krogih se je zmage veselil Lan Xingyu s 15,200 točke, branilec naslova s SP 2019 v Stuttgartu, Turek Ibrahim Colak, pa je zasedel šesto mesto.

Rebeca Andrade je svetovna prvakinja na preskoku in podprvakinja na dvovišinski bradlji. Foto: Guliverimage Naslov svetovne prvakinje na dvovišinski bradlji je osvojila Wei Xiaoyuan s 14,733 točke, le za desetinko je novo zmago na tem SP zgrešila Brazilka Rebeca Andrade (14,633), ki je v prvem finalu dneva na preskoku (14,966) olimpijskemu iz Tokia 2020 dodala še svetovni naslov.

Bartolini pisal italijansko zgodovino na parterju

Prvo moško finalno odločitev po orodjih dneva, finale parterja, pa je dobil Italijan Nicola Bartolini (14,800). Za 25-letnika je bila to prva velika medalja v karieri in obenem prva zlata za Italijo na tem orodju sploh.

Nicola Bartolini - prvi italijanski svetovni prvak na parterju. Foto: Guliverimage V nedeljo se bodo telovadke predstavile še v finalu gredi in parterja, telovadci pa se bodo za naslove pomerili na preskoku, bradlji in drogu.

Ob robu 50. SP so telovadci volili tudi svojega predstavnika v izvršnem odboru Mednarodne gimnastične zveze (Fig). Športniki so nekdanjemu slovenskemu asu Aljažu Peganu izkazali zaupanje za opravljeno delo, saj so ga izvolili za še en mandat.

Pegan, ki sicer kot svetovalec vrsto let deluje v turški reprezentanci, vlogo predstavnika športnikov pri Figu opravlja od leta 2017 in SP v Montrealu. Predstavnik športnikov pa bo do leta 2025.