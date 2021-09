Kauzer napada novo kolajno, Terčeljeva brani naslov

Na svetovnem slalomskem prvenstvu v kajaku in kanuju na divjih vodah v Bratislavi se bodo danes pomerili kajakaši in kajakašice. Slovenci spet računajo na visoke uvrstitve, glavna aduta bosta Peter Kauzer, Hrastničan bo poskušal osvojiti svojo četrto posamično kolajno na prvenstvih, in Eva Terčelj, ki bo branila zlato odličje iz Seu d'Urgella.

Zelo dobre predstave v zadnjem času spet kaže tudi Urška Kragelj, tako da bo slovenskih adutov za najvišja mesta kar nekaj.

Dvakratni svetovni prvak Kauzer kljub temu, da ni več rosno mlad, še vedno kroji sam vrh. V letošnjem svetovnem pokalu je zasedel drugo mesto, na evropskem prvenstvu v Ivrei je osvojil bronasto kolajno, razočaranje je zanj pomenil le olimpijski nastop, v Tokiu je bil šele 12. Po rezultatih sodeč, je neuspeh hitro prebolel, v Bratislavi je spet v širšem krogu favoritov. Mogoče ni glavni kandidat za zlato odličje, a če se mu vse "poklopi", tudi naslov svetovnega prvaka, ki ga je sicer zadnjič osvojil pred desetimi leti, in sicer prav v Bratislavi, ne bil presenečenje.

"Na vsaki tekmi napadam najvišje uvrstitve, a grem korak za korakom. Najprej se moram uvrstiti v finale, potem pa razmišljati o drugi stvareh. Proga v Bratislavi mi leži, tu se počutim kot doma," je optimistično razpoložen veteran, ki je na prvenstvu že osvojil bron z ekipo, v kvalifikacijah pa je zabeležil peti čas.

Tudi Terčeljeva razmišlja o najvišjih mestih

Podobna sezona kot za Kauzerjem je tudi za Terčeljevo. Najprej je bila na evropskem prvenstvu druga, pa na olimpijskih igrah doživela razočaranje, kar pa ji ni vzelo volje, in ob koncu sezone je spet dovolj dobro pripravljena, da lahko razmišlja o najvišjih uvrstitvah.

"Dejstvo, da branim naslov, me ne obremenjuje, prav vesela sem, da sem v takem položaju," pravi Terčeljeva. Foto: Anže Malovrh/STA

"V kvalifikacijah sem dobila prave občutke in nastavke. Prenovljena proga mi je bolj všeč, je bolj dinamična in tehnična in je tudi izziv. Je pa težka in upam, da se bom na njej dobro znašla. Dejstvo, da branim naslov, me ne obremenjuje, prav vesela sem, da sem v takem položaju. Je pa vsaka tekma zgodba zase, spet se bom morala potruditi, bomo pa videli, kaj lahko dosežem," je dejala Terčeljeva.

V zadnjem času je celo boljše rezultate od Terčeljeve dosegala Kragljeva, ki je očitno premagala vse zdravstvene težave in se počasi vrača v staro formo. Z njo pa je že nič kolikokrat dokazala, da se lahko uvrsti zelo visoko.

Poleg Kauzerja, Terčeljeve in Kragljeve, bodo v polfinalu veslali še Niko Testen, Martin Srabotnik in Ajda Novak.

Po slalomistih se bodo za kolajne merili še sprinterji v spustu, kjer so pričakovanja Slovencev prav tako visoka.

