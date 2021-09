Kajakaši suvereni v kvalifikacijah na SP

Slovenski kajakaši in kajakašice so na svetovnem prvenstvu v Bratislavi danes uspešno nastopili v kvalifikacijah. Vsi so napredovali v polfinale že po prvi vožnji, najboljša sta bila Urša Kragelj in Peter Kauzer, ki sta bila peta.

Slovenci so imeli danes v kvalifikacijah po tri predstavnike v ženski in moški konkurenci. Vsi so v polfinale napredovali že po prvih kvalifikacijskih vožnjah.

Urša Kragelj je bila peta, Eva Terčelj 12., Ajda Novak 19., pri moških pa je bil Peter Kauzer prav tako peti, Niko Testen se je uvrstil na 16. mesto, Martin Srabotnik pa je bil 25.

"Delo je za danes opravljeno. Vožnja je bila dobra, prav tako sem dobila tudi prave občutke in nastavke. To je prvi del tekmovanja in zelo sem zadovoljna. Zdaj gremo naprej. Prenovljena proga mi je bolj všeč, saj je dinamična in tehnična ter predstavlja izziv, je pa tudi težka, zato upam, da se bom dobro znašla v naslednjih dneh," je današnjo prvo vožnjo ocenila Terčeljeva.

Urša Kragelj je bila peta. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Vesela sem, še posebej, ker sem imela pred dnevi težave z zdravjem in sem izgubila dva treninga. Nekako sem šla v kvalifikacije z negotovostjo, a sem se že na ogrevanju dobro počutila. Zadovoljna sem z vožnjo in nadaljevanjem. Tudi proga mi je ustrezala, in zelo sem vesela, da sem pokazala solidno vožnjo in se uvrstila v polfinale," pa je nastop pospremila Urša Kragelj.

V prvi vožnji se je najbolj izkazala Britanka Jessica Fox.

"Zelo dobro sem se počutil. Tukaj vedno uživam in se počutim kot doma, saj me imajo Slovaki skoraj za svojega. Na start grem tudi bolj samozavestno. Vožnjo sem nadzoroval od starta do cilja, vmes sem še poslušal napovedovalca, da sem vedel, kje sem. Naredil sem, kar sem moral, zdaj se moram pripraviti na polfinale in finale," pa je po uspešno opravljenem prvem delu naloge dejal Kauzer.

Pri moških je bil v prvi kvalifikacijski vožnji najhitrejši Francoz Boris Neveu.

Popoldne bodo v Bratislavi v kvalifikacijah nastopili še kanuistke in kanuisti.

