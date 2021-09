Slovenci kljub velikim težavam do odličja na SP!

Slovenska ekipa se je uspeha veselila tudi v popoldanskem delu uvodnega dne svetovnega prvenstva v kajaku in kanuju v Bratislavi. Po bronu slalomistov so do enakega dosežka prišli tudi slovenski tekmovalci v sprinterskem spustu, ekipo so sestavljali Anže Urankar, Simon Oven in Nejc Žnidarčič. Kajakašice so bile četrte, kanuisti pa peti.

Bronasta trojica je letos že osvojila naslov ekipnih evropskih prvakov v sprintu. Tokratna kolajna je še težje prigarana, saj si je po trčenju v eno izmed umetnih ovir Simon Oven polomil sedež kajaka, kar veslanje naredi skorajda nemogoče. "Zaradi trka v oviro, sem odtrgal sedež. V nadaljevanju je bilo kar nekaj težav zaradi tega," je pojasnil Oven.

"Mislim, da je to prva bronasta kolajna. V zadnjih desetih letih smo bili sedemkrat prvi in enkrat drugi. S to vožnjo smo lahko veseli, da smo prišli do brona. Simon je imel veliko težavo, ko je odtrgal sedež. Brez sedeža po tej progi ... zame je heroj, da je prišel v cilj brez njega. Ta kolajna je dobra popotnica za posamično tekmo," je menil Žnidarčič.

Naslov ekipnih svetovnih prvakov so si presenetljivo priveslali Nemci, vsega stotinko za njimi pa so zaostali Francozi. Slovenska trojica je za zmagovalci zaostala za 58 stotink sekunde.

Slovenke četrte

V konkurenci kajakašic je slovenska ekipa, za katero so nastopile Ana Šteblaj, Helena Domajnko in Živa Jančar, končala tik pod zmagovalnimi stopničkami, na četrtem mestu. Pričakovano so zmagale Čehinje, druge so bile Nemke, tretje pa Francozinje.

V ekipni tekmi so Slovenijo zastopali tudi kanuisti, ki so na koncu osvojili peto mesto. Naslov svetovnih prvakov so si priveslali Francozi, drugi so bili Čehi, tretji pa Italijani.

Sprinterje na divjih vodah nadaljevanje prvenstva čaka v petek zjutraj, ko so na sporedu kvalifikacijske vožnje.

Bronasti že slalomisti

Že pred tem so do brona prišli slovenski kajakaši Peter Kauzer, Martin Srabotnik in Niko Testen. V konkurenci kajakašev so zlato odličje osvojili Francozi (91,64), drugi so bili Slovaki (+1,85), Slovenci (+3,20) pa tretji. Kajakaška trojica je osvojila bron na svetovnem prvenstvu. Foto: Nina Jelenc

"Je lep začetek, čeprav je nalce grenkega priokusa, ker nihče ne ve, kje smo udarili, tudi na videu se ne vidi ničesar, ampak niso želeli spremeniti odločitve," je imel Kauzer po današnjem finalu mešane občutke.

"Na koncu smo bili tretji in ne drugi. Ne glede na to, kolajna je kolajna, moštvene vožnje so vedno tombola, vse mora 'zlaufati'. Tudi danes smo lahko videli, kako hitro se lahko pripeti napaka. Jiri Prskavec, ki je aktualni olimpijski prvak, je šel mimo vrat. S tem so nam Čehi dali možnost, da smo na stopničkah. Super. Zdaj pa upam, da bomo v tem ritmu nadaljevali do konca SP," je še dejal.

Osemintridesetletni Kauzer je v Tokiu ostal brez olimpijskega finala in ni ponovil vožnje iz Ria leta 2016, ki mu je prinesla prvo olimpijsko srebro. V Bratislavi je osvojil svojo še šesto kolajno na SP, tretji ekipni bron po Penrithu 2005 in Pauju 2017.

Peter Kauzer je v svojo zbirko dodal novo kolajno. Foto: Reuters

"Vsako odličje je lepo"

"Vsako odličje je lepo, če ga osvojiš. Zelo sem vesel, da smo z Martinom in Nikom na takšen način odprli SP, upam, da nam bo to dalo dodatni zagon, da se še bolj pripravimo za posamične vožnje in tudi tam vsi trije oddelamo, kot je treba," si Kauzer želi vrhunske uvrstitve tudi v posamični preizkušnji.

"Deset let nazaj sem tukaj osvojil svoj drugi naslov svetovnega prvaka. A to je bilo 10 let nazaj. Vmes je bilo zelo veliko uspehov, neuspehov, lepih trenutkov, in zdaj je čas, da naredim nove."

Še dve četrti in peto mesto

Benjamin Savšek je z moštvenima kolegoma tokrat končal tik pod stopničkami. Foto: Anže Malovrh/STA Pri kajakašicah je zlato pripadlo tekmovalkam iz Velike Britanije (101,24), srebro Čehinjam (+5,47), bron Slovakinjam (+6,48). Evo Terčelj, Uršo Kragelj in Ajdo Novak, ki so tekmovanje končale tik pod stopničkami, je od kolajne ločilo 51 stotink sekunde.

Med kanuisti so nosilci kolajn Francozi (95,34), ki so osvojili zlato, Čehi (+0,69) in Slovaki (+5,49). Slovenska trojka Benjamin Savšek, Luka Božič in Klemen Vidmar je tekmo končala na četrtem mestu (+6,66).

Med kanuistkami so bile najhitrejše Čehinje (110,43), srebro je šlo v Španijo (+1,57), bron v Rusijo (+7,62). Slovenke (+8,95) v postavi Alja Kozorog, Eva Alina Hočevar in Lea Novak so bile pete.