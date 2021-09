Bolj je divje, bolj mu je všeč #video

Peter Kauzer je bil eden od osmoljencev letošnjih olimpijskih iger v Tokiu. Njegova kakovost ni bila nikdar pod vprašajem, a kot nam je sam še večkrat poudaril, gre pri slalomu na divjih vodah za izjemno nepredvidljiv šport.

"Olimpijske igre so specifična tekma. Tam se mora na točno določen dan vse poklopiti. Meni se žal ni, a to ne pomeni, da sem zaradi ene takšne tekme slabše pripravljen. Počutim se dobro, tudi na zadnjih tekmah sem poskusil pokazati najboljše vožnje in mi je uspelo. Malo mi je zmanjkalo za zmago, ampak sem zadovoljen.

Vsaka vožnja je nov izziv "Vsi smo vedeli, kakšna sezona je pred nami. To pomeni, da so vsa največja tekmovanja v eni sezoni, kar sicer ni v navadi." Foto: Grega Valančič/Sportida

Hrastničan ima na prizorišče v Bratislavi lepe spomine. Ravno letos mineva deset let, odkar je osvojil drugi naslov svetovnega prvaka, leto pred tem pa je osvojil naslov evropskega prvaka. Progo so letos obnovili in je še bolj zahtevna, kar pa je našemu 37-letnemu kajakašu še bolj pisano na kožo. Zanj je vsaka vožnja nov izziv in po slabšem rezultatu na olimpijskih igrah mu motivacije ne manjka, prej nasprotno.

"Vsi smo vedeli, kakšna sezona je pred nami. To pomeni, da so vsa največja tekmovanja v eni sezoni, kar sicer ni v navadi. Sam nikoli nisem imel težav z motivacijo, ampak če bi bil na mestu Benija, ne bi štartal zadnjih dveh tekem svetovnega pokala, ampak bi si raje odpočil in se pripravil na svetovno prvenstvo," je povedel srebrni olimpijec iz Ria.

Po olimpijskih igrah se je tudi psihično odpočil

Prenovljena proga v Bratislavi tekmovalcem ne pusti nobenega počitka. To pomeni, da bo tekmovalec potreboval precej moči. Pa jo je Kauzerju ostalo dovolj za konec sezone?

"Na obeh zadnjih tekmah sem pokazal, da sem zdržal do konca. Tak je načrt tudi za svetovno prvenstvo. Po olimpijskih igrah sem si vzel nekaj časa za počitek. Treninge sem začel na pripravah v Bratislavi. To je bilo skoraj tri tedne po olimpijskih igrah, tako da sem si res vzel prosto. Lahko sem si tudi psihično odpočil. Forme pa tudi ne izgubiš v dveh ali treh tednih," je še povedal naš najboljši kajakaš.